По първоначална информация, шофьорът на лек автомобил БМВ е изгубил контрол над колата и е навлязъл с висока скорост в насрещното платно на завой, като ударил скутера с тийнейджърите. Сблъсъкът е бил толкова силен, че момичето, което се е возило отзад, изхвърчало на съседно дърво, на 4 метра височина. Момчето, което управлявало скутера, е загинало на място. По данни на полицията двамата младежи са били с каски, но това не ги е спасило.

„Водачът на лекия автомобил се е движел в посока Боденец, след десен завой навлиза в насрещното движение и блъска движещия се в посока Мездра мотопед със 17-годишен водач и пътничка“, каза пред БНТ Любомир Лалов, началник на Районното управление на полицията в Мездра.

Шофьорът на автомобила е на 21 години и има книжка от 5 месеца. Полевият тест за алкохол и наркотици е отрицателен, взета му е и кръвна проба. Причината за катастрофата се изяснява. По непотвърдена информация става въпрос за несъобразена скорост, а гумите на колата са на 15-годишна възраст.

Община Мездра обяви тридневен траур в памет на 16-годишната Йоана и 17-годишния Иван.

Трагедията се разиграва само 24 часа след тежката катастрофа на АМ „Тракия“. Шофьор на камион изгуби контрол над машината, скъса мантинелата и навлезе в насрещното платно, като помете автомобил и уби две деца от спортен клуб „Славия“ и бащата на едно от момчетата. Същият ден автомобил се заби в крайпътно дърво и загинаха двете пътнички в колата.