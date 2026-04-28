18-годишно момиче загина при тежка катастрофа в Искърското дефиле

Ударът е бил силен – разрушени са около 10 метра от предпазното съоръжение, а колата се е преобърнала и е останала напречно на пътя. По това време в участъка не е имало други автомобили.

На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е констатирал смъртта на младото момиче. Шофьорът е прегледан и е без сериозни наранявания. Той е отведен за разпит.

Инцидентът е станал в района на Искърското дефиле, близо до Лакатник. Местни жители твърдят, че в този участък често се кара с висока скорост, въпреки ограничението от 50 км/ч.

Очевидец разказва, че автомобилът се е завъртял и е застанал перпендикулярно на шосето. По думите му причината за катастрофата все още не е ясна – възможно е водачът да се е разсеял или да е задрямал.

Пробата за алкохол на шофьора е отрицателна.