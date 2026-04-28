Вторник, 28 Април 2026, 15:22
18-годишно момиче загина при тежка катастрофа в Искърското дефиле

Редактор: Frognews
Тежка катастрофа затвори за часове пътя през Искърското дефиле. При инцидента е загинало 18-годишно момиче. Произшествието е станало на второкласния път към София. По информация от очевидци автомобилът се е движел в посока столицата, когато 19-годишният шофьор е загубил контрол и се е ударил в мантинелата.
 

Ударът е бил силен – разрушени са около 10 метра от предпазното съоръжение, а колата се е преобърнала и е останала напречно на пътя. По това време в участъка не е имало други автомобили.

 

На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е констатирал смъртта на младото момиче. Шофьорът е прегледан и е без сериозни наранявания. Той е отведен за разпит.

 

Инцидентът е станал в района на Искърското дефиле, близо до Лакатник. Местни жители твърдят, че в този участък често се кара с висока скорост, въпреки ограничението от 50 км/ч.

 

Очевидец разказва, че автомобилът се е завъртял и е застанал перпендикулярно на шосето. По думите му причината за катастрофата все още не е ясна – възможно е водачът да се е разсеял или да е задрямал.

 

Пробата за алкохол на шофьора е отрицателна. 

