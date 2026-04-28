„Радваме се, че борбата с хазартната зависимост е национална кауза, а и наша лична“, каза Тервел Замфиров. „Ще се стремим да покажем на децата, а защо не и на възрастните, че здравословният начин за получаване на допамин е чрез спорта, а не чрез зависимости.“

„Нашето правителство иска да остави посока. Хазартната зависимост е бич за съвременното общество, с който няма как да се преборим без цялостна стратегия“, заяви премиерът Андрей Гюров. „Трябва да дадем пример на младите хора, особено когато са атакувани от всички страни с предизвикателства и изкушения. И този пример понякога има своето лице и образ“. Гюров представи Малена и Тервел като посланици на националната кампания срещу хазартната зависимост.

Служебният здравен министър отбеляза, че хазартната зависимост ограбва стотици български семейства. „Създадохме фонд за превенция, лечение и терапия на хазартна зависимост, създадохме правила за кандидатстване и съвсем скоро различен тип организации ще могат да кандидатстват за устойчиво финансиране за различни действия в областта на хазартната зависимост“, каза доц. Околийски.