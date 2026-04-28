Вторник, 28 Април 2026, 15:24
Спорт против хазарта: Малена и Тервел Замфирови в кампания срещу хазартната зависимост

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Звездните сноубордисти Тервел и Малена Замфирови стават лица на кампания срещу хазартната зависимост. Министър-председателят Андрей Гюров и министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски посрещнаха спортистите в министерски съвет, където представиха кампанията.
 

„Радваме се, че борбата с хазартната зависимост е национална кауза, а и наша лична“, каза Тервел Замфиров. „Ще се стремим да покажем на децата, а защо не и на възрастните, че здравословният начин за получаване на допамин е чрез спорта, а не чрез зависимости.“

 

„Нашето правителство иска да остави посока. Хазартната зависимост е бич за съвременното общество, с който няма как да се преборим без цялостна стратегия“, заяви премиерът Андрей Гюров. „Трябва да дадем пример на младите хора, особено когато са атакувани от всички страни с предизвикателства и изкушения. И този пример понякога има своето лице и образ“. Гюров представи Малена и Тервел като посланици на националната кампания срещу хазартната зависимост.

 

Служебният здравен министър отбеляза, че хазартната зависимост ограбва стотици български семейства. „Създадохме фонд за превенция, лечение и терапия на хазартна зависимост, създадохме правила за кандидатстване и съвсем скоро различен тип организации ще могат да кандидатстват за устойчиво финансиране за различни действия в областта на хазартната зависимост“, каза доц. Околийски.

От дарения до биткойн: Алтернативните подходи на САЩ за намаляване на дълга 0| 208 | От дарения до биткойн: Алтернативните подходи на САЩ за намаляване на дълга Съдът даде ход на делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов 0| 316 | Съдът даде ход на делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов Здравният министър: Създава се фонд срещу хазартната зависимост 1| 372 | Здравният министър: Създава се фонд срещу хазартната зависимост Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството 1| 410 | Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството

От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите 10| 10098 | От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите
Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим 16| 7212 | Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 18| 6979 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика 21| 6134 | Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика
Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa 5| 5292 | Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa
Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ 15| 5187 | Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ
Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп 6| 4656 | Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание 0| 4467 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание
