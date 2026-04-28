Здравният министър: Създава се фонд срещу хазартната зависимост

По думите на Околийски зависимостта от хазарт засяга десетки хиляди български семейства и има сериозни социални и икономически последици. Новият фонд ще финансира дейности на регионални здравни инспекции, болници и други организации, които работят по превенцията и лечението на зависимостта.

Като част от инициативата Тервел и Малена Замфирови ще бъдат посланици на кампанията, насочена към по-здравословен начин на живот и борба със зависимостите. Според тях спортът е реална алтернатива на вредните навици и може да играе ключова роля в превенцията.

От служебното правителството изразиха надежда, че следващите управляващи ще продължат политиката за ограничаване на хазартната зависимост и повишаване на обществената осъзнатост по темата.