Съдът даде ход на делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

Кирил Петков и Божидар Божанов се явиха лично в съда. Адвокат на бившия премиер и депутат е Ина Лулчева, а адвокат Даниела Доковска представлява избрания за депутат в 52-ро Народно събрание Божанов.

В началото на октомври прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов.

Това е втори опит да стартира процесът, след като през декември миналата година председателят на съдебния състав Емил Дечев се оттегли още преди делото да започне. До отвода му се стигна след искане от прокуратурата с мотива, че Дечев е бил заместник-министър в кабинета на Кирил Петков и по този начин може да не бъде безпристрастен по време на процеса.

Йоловски не се яви в съда. Адвокат Христо Ботев е негов редовно упълномощен защитник по делото.

Съдията заяви, че няма процесуални пречки за конституиране на Александър Йоловски като частен обвинител и подчерта, че определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Божанов обясни пред съда, че е на 38 години и работи като народен представител в 51-ото Народно събрание. Петков заяви, че е на 46 години и работи като управител на фирма "Майкъл Кирил" ООД.