Европарламентът иска бюджетът на ЕС да надхвърли 2 трилиона евро

При гласуване в Страсбург предложението беше прието с 370 гласа „за“, 201 „против“ и 84 „въздържал се“, пише Politico.

Депутатите настояват за допълнителни около 200 милиарда евро, които да бъдат насочени към земеделие, регионално развитие и индустриална конкурентоспособност.

Очакват се трудни преговори



Решението на парламента поставя началото на напрегнати преговори с държавите членки. Страни като Германия и Нидерландия вече заявиха, че искат по-нисък бюджет от предложения от Комисията.

Нови данъци и повече целево финансиране



Евродепутатите настояват и за по-ясно разпределение на средствата по европейски програми, както и за въвеждане на нови общоевропейски данъци. Сред обсъжданите варианти са налози върху онлайн хазарта, технологични компании като Amazon и Google, както и върху криптофирми.

Разминаване с предложението на Комисията



Планът на Европейската комисия за периода 2028–2034 г. предвижда бюджет от 1,8 трилиона евро за разходи, включително субсидии за земеделие, индустрия и международна помощ. Допълнително около 165 милиарда евро са предвидени за изплащане на общия дълг, натрупан след пандемията от COVID-19.

Така общият размер достига близо 2 трилиона евро, но според парламента средствата трябва да бъдат увеличени още.

„Не можем да правим повече с по-малко – това е мит“, заяви евродепутатът Зигфрид Мурешан, който е един от водещите преговарящи по бюджета.