Реклама / Ads
Вторник, 28 Април 2026, 15:23
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 456 | НОВИНИ

Европарламентът иска бюджетът на ЕС да надхвърли 2 трилиона евро

Европейският парламент подкрепи увеличение на следващия седемгодишен бюджет на Европейския съюз с около 10% над предложението на Европейската комисия. Така разходите на блока могат да надхвърлят 2 трилиона евро.
 

При гласуване в Страсбург предложението беше прието с 370 гласа „за“, 201 „против“ и 84 „въздържал се“, пише Politico.

 

Депутатите настояват за допълнителни около 200 милиарда евро, които да бъдат насочени към земеделие, регионално развитие и индустриална конкурентоспособност.

 

Очакват се трудни преговори


Решението на парламента поставя началото на напрегнати преговори с държавите членки. Страни като Германия и Нидерландия вече заявиха, че искат по-нисък бюджет от предложения от Комисията.

 

Нови данъци и повече целево финансиране


Евродепутатите настояват и за по-ясно разпределение на средствата по европейски програми, както и за въвеждане на нови общоевропейски данъци. Сред обсъжданите варианти са налози върху онлайн хазарта, технологични компании като Amazon и Google, както и върху криптофирми.

 

Разминаване с предложението на Комисията


Планът на Европейската комисия за периода 2028–2034 г. предвижда бюджет от 1,8 трилиона евро за разходи, включително субсидии за земеделие, индустрия и международна помощ. Допълнително около 165 милиарда евро са предвидени за изплащане на общия дълг, натрупан след пандемията от COVID-19.

 

Така общият размер достига близо 2 трилиона евро, но според парламента средствата трябва да бъдат увеличени още.

„Не можем да правим повече с по-малко – това е мит“, заяви евродепутатът Зигфрид Мурешан, който е един от водещите преговарящи по бюджета.

f Сподели t Tweet Автор: Илияна Маринкова Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 