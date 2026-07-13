България се противопоставя на включването в санкционния списък на патриарх Кирил и олигарха Вагит Алекперов. Италия също не приема санкциите срещу руския патриарх. Неофициално се разбра, че други страни-членки имат възражения и по други заложени санкции в пакета.

На заседанието ще присъства украинският министър на външните работи Андрий Сибиха, който ще информира колегите си за ситуацията в страната и най-належащите ѝ нужди.

Министрите ще дебатират също ситуацията в Близкия Изток и стратегията за Черно море. Те ще обсъдят и задействането на хъб за сигурност в Черноморския регион, което е по идея на България и Румъния.

Страната ни ще бъде представена от министъра на външните работи Велислава Петрова.