Украйна също е свила прогнозата си за износа на зърно през сезон 2026/2027 г. наполовина – до 29,6 млн. тона.

На борсите в Чикаго цената на фючърсите за хлебна пшеница с доставка през следващия месец се движеше между 235 и 239 долара за тон, а на „Юронекс“ – между 243 и 256 долара.

На Софийската стокова борса през втората седмица на август фуражната пшеница се търси за 192 евро за тон, а офертите за хлебна пшеница остават около 190 евро за тон.

При основните хранителни продукти цените като цяло са стабилни. Сред предлаганите стоки са консервиран зелен грах за 1,19 евро/кг, сладка царевица за 1,83 евро/кг и белени домати на кубчета за 2,53 евро/кг. Ядките и семената се предлагат на цени между 1278 и 7363 евро за тон.

Преди два дни стана ясно, че Украйна е предала на Русия чрез посредничеството на Турция и Катар предложение за взаимно спиране на ударите по цивилни и търговски кораби, както и по пристанищната инфраструктура в Черно море. Киев предложи прекратяване на атаките на фона на сериозните затруднения пред износа както на украинска, така и на руска селскостопанска продукция.

Стъпката дойде след засилване на руските атаки срещу пристанищата в района на Одеса и Измаил, както и срещу търговски кораби, превозващи зърно. Ударите доведоха до сериозни нарушения на корабоплаването в разгара на жътвената кампания. Според украински оценки продължаването на ограниченията може да намали селскостопанския износ на страната с повече от половината.

Москва обаче отхвърля предложението. Руският заместник-външен министър Александър Грушко заяви, че Кремъл не е получавал официално подобно предложение и определи идеята за мораториум като трудно приложима.

Като аргумент Русия посочи и продължаващите украински атаки срещу руски обекти в Черно море. На 12 август Киев извърши мащабна атака с морски дронове и ракети срещу Новоросийск – ключова база на руския Черноморски флот и важен петролен терминал.

Москва продължава да настоява и за облекчаване на западните санкции като част от евентуални договорености за корабоплаването. Сред руските искания са отпадане на ограниченията върху износа на петрол, торове и зърно, както и на санкциите срещу свързвания с Русия „сенчест флот“.