Над 60 пострадали са откарани в болница, голям брой хора все още са в неизвестност.

Огънят е пламнал в бар в северната част на тайландската столица и се е разраснал много бързо. Впоследствие е бил овладян за половин час, но е успял да нанесе тежки поражения.

Причините за инцидента се разследват.