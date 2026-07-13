Над 60 пострадали са откарани в болница, голям брой хора все още са в неизвестност.
Огънят е пламнал в бар в северната част на тайландската столица и се е разраснал много бързо. Впоследствие е бил овладян за половин час, но е успял да нанесе тежки поражения.
Причините за инцидента се разследват.
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Коментари 1
За съжалението народонаселението на Югоизточна Азия е абсолютно нехайно към чуждия живот. А пожарната безопасност за тях не съществува.
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