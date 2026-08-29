На мястото са изпратени полицейски екипи, спасители, специалисти по обезвреждане на взривни устройства и други аварийни служби. Заради инцидента временно е ограничено движението по магистралата Киев–Чоп.

При атаката са пострадали 42 души, сред които четири деца. Всички са получили медицинска помощ, а седем от ранените са настанени в болница. От района са евакуирани 381 души, включително 59 деца. Щети са нанесени и на около 50 жилищни сгради.

Междувременно най-малко седем души са ранени при серия украински атаки в Ростовска област, съобщи губернаторът Юрий Слюсар, цитиран от ТАСС. Сред пострадалите са две деца, като едното е с тежки наранявания. В Ростов на Дон са повредени два жилищни блока от падащи отломки. Украински медии съобщиха и за пожар в склад на търговец на електроника.

През последните седмици украинските сили засилиха ударите по руски логистични центрове и обекти на големи компании. Сред засегнатите са и складови бази на онлайн платформите Wildberries и Ozon. Според съобщенията нанесените щети са за милиарди, а кампанията идва на фона на усилията на Киев да увеличи икономическия натиск върху Москва.

Ударите се извършват и в навечерието на парламентарните избори в Русия, насрочени за 18–20 септември.