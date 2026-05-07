10 Май 2026
30 дни психиатрично наблюдение за литовката след нападението във Варна

Окръжният съд във Варна настани за 30 дни в психиатричното отделение на затвора в Ловеч 47-годишната гражданка на Литва, обвинена за нападението с нож срещу четирима души на 4 май.
 

Жената е привлечена към наказателна отговорност за опит за убийство на повече от едно лице. Магистратите са разпоредили да ѝ бъде извършена съдебно-психиатрична експертиза.

 

По време на заседанието обвиняемата заявила, че страда от депресия, безсъние, чувство за самота и паник атаки. По думите ѝ преди нападението е употребявала алкохол в продължение на 24 часа.

 

Случаят е от 4 май, когато жената с литовски паспорт нападна с нож трима мъже и една жена в района на хранителен магазин във Варна.

 

Двама от пострадалите остават в тежко състояние в реанимацията на МБАЛ „Св. Анна“. Другите двама ранени са освободени за домашно лечение.

