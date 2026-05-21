54 процента от безработните у нас са със средно образование

Безработицата през този период е малко над 3 процента, или с 0,7 процентни пункта по-ниска в сравнение с първото тримесечие на 2023 г.

Хората в цялата страна без препитание са близо 97 000 души.

Висшистите без работа през първото тримесечие са близо 12,5 процента от всички без препитание.

Данните на Националната статистика сочат още, че продължително безработните в страната, които нямат заетост от една година или повече, са 42 000 души, или 43 процента от всички безработни.

Икономически неактивните в трудоспособна възраст, или хората извън работната сила от 15 до 64 навършени години, са над един милион души, или 27 процента от цялото население в същата възрастова група.

От тях 42 процента са неактивни, защото учат или участват в обучение.

Обезкуражените в тази възрастова група са над 18 000 души. Това са хора, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото предполагат, че няма да намерят подходяща заетост за себе си.