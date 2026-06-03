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55000 четвъртокласници се явяват на матура по БЕЛ

55000 четвъртокласници се явяват на матура по БЕЛ
Източник: БГНЕС
Над 55 000 четвъртокласници в цялата страна се очаква да се явят на Националното външно оценяване, което ще се проведе в 1706 училища. Първият изпит е по български език и литература и ще започне в 10:00 часа. Форматът на оценяването остава без промени. Целта е да бъдат проверени основните знания и умения, придобити от учениците в началния етап на образованието. Изпитът включва задачи, свързани с правилата на българския книжовен език, четене с разбиране, анализ на конкретни ситуации и създаване на кратък текст.
 

Тестът съдържа общо 25 задачи, от които 13 са по езикови компетентности, 11 са литературни, а последната е творческа и дава възможност на децата да покажат уменията си да изразяват собствено мнение и идеи. За решаването му са предвидени 60 минути, като учениците със специални образователни потребности ще разполагат с допълнителни 30 минути.

 

На следващия ден – 4 юни, ще се проведе националното външно оценяване по математика. И този изпит ще включва 25 задачи, чрез които ще бъдат оценени математическите знания на учениците, както и способността им да прилагат логическо мислене и да решават практически задачи.

 

Максималният резултат и на двата изпита е 100 точки. Индивидуалните оценки на учениците ще бъдат обявени до 15 юни 2026 г.

f Сподели t Tweet Автор: Иван Гайдаров Последвайте ни в Google News
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