55000 четвъртокласници се явяват на матура по БЕЛ

Тестът съдържа общо 25 задачи, от които 13 са по езикови компетентности, 11 са литературни, а последната е творческа и дава възможност на децата да покажат уменията си да изразяват собствено мнение и идеи. За решаването му са предвидени 60 минути, като учениците със специални образователни потребности ще разполагат с допълнителни 30 минути.

На следващия ден – 4 юни, ще се проведе националното външно оценяване по математика. И този изпит ще включва 25 задачи, чрез които ще бъдат оценени математическите знания на учениците, както и способността им да прилагат логическо мислене и да решават практически задачи.

Максималният резултат и на двата изпита е 100 точки. Индивидуалните оценки на учениците ще бъдат обявени до 15 юни 2026 г.