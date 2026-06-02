Според Anthropic новите участници ще включват организации от секторите на финансите, технологиите, киберсигурността, енергетиката, водоснабдяването, здравеопазването, телекомуникациите и производството на хардуер. Сред държавите, които ще получат достъп до системата, са Канада, Австралия и Нова Зеландия, както и редица европейски страни като Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Белгия, Испания, Швеция и Швейцария. В списъка попадат още Индия, Япония и Южна Корея.

До платформата ще бъдат допуснати и големи международни компании, сред които Okta, Samsung, SK Hynix и SK Telecom. Достъп ще получат също НАТО и европейската агенция за киберсигурност ENISA.

Anthropic представи предварителната версия на Claude Mythos през април, но тогава ограничи използването ѝ до около 50 предимно американски организации. Причината беше изключително високото ниво на способности на модела и опасенията, че той може да бъде използван и за злонамерени хакерски атаки. Разработката привлече вниманието и на американските власти, които анализираха възможностите на системата да открива слабости в информационни системи и цифрова инфраструктура. След първоначалното ѝ представяне множество банки, регулатори и правителства извън САЩ настояха за достъп до технологията или поне за информация относно резултатите от нейната работа.

Междувременно конкуренцията в сектора също се засилва. След пускането на Mythos, OpenAI представи своя модел GPT-5.5 със сходни възможности, а експерти прогнозират, че и други водещи системи за изкуствен интелект скоро ще достигнат подобно ниво.

От Anthropic подчертават, че новите партньори поддържат критично важни софтуерни системи и инфраструктура, от които зависят милиони хора по света. По оценка на компанията успешна кибератака срещу някои от тези организации би могла да засегне над 100 милиона души и да има сериозни последици както за националната, така и за глобалната сигурност.

Британският Институт за сигурност на изкуствения интелект досега беше единствената известна организация извън САЩ с достъп до модела. При тестове, проведени през април, експертите стигнаха до заключението, че Mythos може да извършва сложни кибероперации, за които на човешки специалисти биха били необходими дни работа.

Въпреки това изследователите все още не са сигурни дали технологията представлява истински скок в развитието на изкуствения интелект или е част от нова тенденция на значително по-бърз прогрес.

От Anthropic предупреждават, че в рамките на следващите шест до дванадесет месеца и други компании вероятно ще разполагат с модели от класа на Mythos. Според разработчиците рискът е, че част от тези системи може да бъдат пуснати без достатъчни механизми за защита срещу злоупотреба, което би увеличило честотата и непредвидимостта на кибератаките по света.

„Автономно хакване“, „черна кутия“: Защо Mythos е опасен

Въпреки че е разработен като инструмент за защита от киберзаплахи, AI моделът Claude Mythos на Anthropic предизвиква сериозни опасения сред експертите по сигурността. Причината не е в злонамерено поведение на системата, а в изключително високото ниво на нейните способности.

Сред основните рискове се посочват уменията на модела да открива софтуерни уязвимости и да създава код за тяхното използване. Според специалисти подобни възможности биха могли да ускорят и автоматизират кибератаките, ако технологията попадне в неподходящи ръце.

Експертите предупреждават и за т.нар. „jailbreaking“ – опити за заобикаляне на вградените защитни механизми на системата чрез сложни инструкции. Така съществува риск моделът да бъде подведен да генерира чувствителна или потенциално опасна информация под прикритието на научен анализ или хипотетичен сценарий.

Друга причина за безпокойство е възможното влияние върху пазара на труда. За разлика от по-ранните поколения изкуствен интелект, които автоматизираха основно рутинни задачи, системи като Mythos могат да изпълняват сложни аналитични функции, характерни за висококвалифицирани професии като софтуерно инженерство, финансов анализ и правни консултации.

Предизвикателство остава и т.нар. проблем на „черната кутия“. Колкото по-сложни стават моделите, толкова по-трудно е за разработчиците да проследят логиката зад техните решения. Това поражда въпроси за използването им в чувствителни области като здравеопазването, критичната инфраструктура и националната сигурност.

Според наблюдатели Claude Mythos е пример за новото поколение мощни AI системи, при които основният риск не е в намеренията на технологията, а в трудността хората да запазят пълен контрол върху нейните все по-напреднали възможности.