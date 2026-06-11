Безредиците започнаха, след като в социалните мрежи беше разпространено видео от нападението срещу местния жител Стивън Огилви. Според прокуратурата той е загубил едното си око и е получил тежки наранявания по лицето и тялото.
Опожарени домове и семейства, принудени да бягат
През първата нощ на размириците протестиращи подпалиха къщи, автомобили и автобус. Десетки хора бяха принудени да напуснат домовете си.
Британският министър Рут Андерсън заяви пред Камарата на лордовете, че 27 души, сред които и двегодишно дете, са останали без дом.
„Хора са обикаляли от врата на врата, за да издирват чужденци и да ги прогонват от домовете им“, каза тя.
Политици и местни лидери обвиниха участниците в безредиците, че целенасочено са атакували представители на етнически малцинства.
„Те биват гонени само защото са чернокожи“, заяви пред BBC пасторът Джак Маккий.
Стармър: Хора са били атакувани заради произхода си
Британският премиер Киър Стармър осъди насилието и заяви, че е очевидно, че хора са били набелязвани заради своя произход.
„Отговорните ще усетят цялата сила на закона“, написа той в социалната мрежа X.
Първият министър на Северна Ирландия Мишел О'Нийл определи случващото се като „чисто хулиганство“.
„Маскирани мъже палят домовете на цели семейства. Расизмът, сплашването и насилието са неприемливи“, заяви тя.
Нападателят е кандидат за убежище
Обвиняемият Хади Алодид се яви пред съда в сряда. Той е обвинен в опит за убийство, отправяне на заплахи за убийство и незаконно притежание на нож.
Според полицията мъжът е пристигнал от Париж в Дъблин през 2023 г., след което е влязъл в Северна Ирландия и е поискал убежище. Получил е право да пребивава във Великобритания до 2028 г.
Разследващите подчертават, че към момента няма данни нападението да е свързано с тероризъм.
Семейството на пострадалия Стивън Огилви също призова за прекратяване на насилието.
„Не искаме тази трагедия да бъде използвана за разделение на хората или за насаждане на омраза“, се казва в тяхна позиция.
Мъск се включи в спора
Случаят бързо се превърна в тема и за международната политика. В социалните мрежи редица крайнодесни активисти използваха нападението, за да призоват към нови протести срещу миграцията.
Сред тях беше и Илон Мъск, който подкрепи призив за масови демонстрации.
Министърът на правосъдието на Северна Ирландия Наоми Лонг обвини Мъск и други влиятелни фигури, че допринасят за радикализирането на обществото.
„Хора като Илон Мъск използват болката и страданието на други хора, за да прокарват антимигрантски послания. Не вярвам, че той има и най-малък интерес към общностите в Северна Ирландия“, заяви Лонг пред CNN.
Безредиците идват на фона на нарастващо напрежение около миграцията във Великобритания и засилена активност на крайнодесни групи, които използват отделни криминални случаи за организиране на протести и кампании в социалните мрежи.
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