Безредиците започнаха, след като в социалните мрежи беше разпространено видео от нападението срещу местния жител Стивън Огилви. Според прокуратурата той е загубил едното си око и е получил тежки наранявания по лицето и тялото.

Опожарени домове и семейства, принудени да бягат



През първата нощ на размириците протестиращи подпалиха къщи, автомобили и автобус. Десетки хора бяха принудени да напуснат домовете си.

Британският министър Рут Андерсън заяви пред Камарата на лордовете, че 27 души, сред които и двегодишно дете, са останали без дом.





„Хора са обикаляли от врата на врата, за да издирват чужденци и да ги прогонват от домовете им“, каза тя.

Политици и местни лидери обвиниха участниците в безредиците, че целенасочено са атакували представители на етнически малцинства.

„Те биват гонени само защото са чернокожи“, заяви пред BBC пасторът Джак Маккий.

Стармър: Хора са били атакувани заради произхода си



Британският премиер Киър Стармър осъди насилието и заяви, че е очевидно, че хора са били набелязвани заради своя произход.

„Отговорните ще усетят цялата сила на закона“, написа той в социалната мрежа X.

Първият министър на Северна Ирландия Мишел О'Нийл определи случващото се като „чисто хулиганство“.

„Маскирани мъже палят домовете на цели семейства. Расизмът, сплашването и насилието са неприемливи“, заяви тя.

Нападателят е кандидат за убежище



Обвиняемият Хади Алодид се яви пред съда в сряда. Той е обвинен в опит за убийство, отправяне на заплахи за убийство и незаконно притежание на нож.

Според полицията мъжът е пристигнал от Париж в Дъблин през 2023 г., след което е влязъл в Северна Ирландия и е поискал убежище. Получил е право да пребивава във Великобритания до 2028 г.

Разследващите подчертават, че към момента няма данни нападението да е свързано с тероризъм.

Семейството на пострадалия Стивън Огилви също призова за прекратяване на насилието.

„Не искаме тази трагедия да бъде използвана за разделение на хората или за насаждане на омраза“, се казва в тяхна позиция.

Мъск се включи в спора



Случаят бързо се превърна в тема и за международната политика. В социалните мрежи редица крайнодесни активисти използваха нападението, за да призоват към нови протести срещу миграцията.

Сред тях беше и Илон Мъск, който подкрепи призив за масови демонстрации.





Министърът на правосъдието на Северна Ирландия Наоми Лонг обвини Мъск и други влиятелни фигури, че допринасят за радикализирането на обществото.

„Хора като Илон Мъск използват болката и страданието на други хора, за да прокарват антимигрантски послания. Не вярвам, че той има и най-малък интерес към общностите в Северна Ирландия“, заяви Лонг пред CNN.

Безредиците идват на фона на нарастващо напрежение около миграцията във Великобритания и засилена активност на крайнодесни групи, които използват отделни криминални случаи за организиране на протести и кампании в социалните мрежи.