Подпалени са и автобуси на градския транспорт, като над множество райони на Белфаст се е издигал гъст дим – свидетелстват местни жители.

Насилието избухна няколко часа след като полицията повдигна обвинение за опит за убийство срещу 30-годишен търсещ убежище от Судан във връзка с нападение в северен Белфаст, при което мъж беше тежко ранен. Обвиняемият трябва да се яви пред съда в Белфаст в сряда.

Инцидентът с нож се е случил около 22:30 ч. в понеделник пред жилищен блок в северен Белфаст. Видео в социалните мрежи показва как мъж нанася удари по друг, докато го държи на земята. На мястото е открит кухненски нож, а пострадалият – мъж на около 40 години – е с тежки наранявания по лицето, очите и гърба. Срещу нападателя са повдигнати обвинения за опит за убийство, притежание на хладно оръжие и заплахи за убийство.

Главният комисар на полицията в Северна Ирландия Джон Бочър заяви, че заподозреният е получил право на пребиваване във Великобритания през септември 2023 г. По думите му той е преминал през маршрути от Судан до Париж, а след това до Дъблин и Белфаст, където е подал молба за убежище. По негови данни лицето не е било регистрирано в националните бази данни за сигурност и не е било известно на полицията, като към момента няма данни случаят да е свързан с тероризъм.

Местни имигрантски общности се страхуват, че могат да станат обект на атаки. Судански търговци в центъра на Белфаст са затворили магазините си по-рано, а Ислямският център в града е отменил вечерните молитви.