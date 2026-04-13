След атака с „Молотов“: Стреляха по дома на шефа на OpenAI

Само дни по-рано, около 4:00 ч. сутринта в петък, неизвестен извършител е хвърлил запалително устройство по дома му, като е подпалил входната врата. При този инцидент няма пострадали, а нападателят първоначално е избягал пеша.

По-късно същият ден полицията е реагирала и на сигнал в централата на OpenAI, където мъж е отправял заплахи за палеж. Служителите са установили връзка между него и предишното нападение и той е бил арестуван. Срещу 20-годишния заподозрян предстои да бъдат повдигнати обвинения.

Разследващите все още изясняват мотивите зад нападенията. Възможните версии включват психично заболяване, личен мотив или по-сериозен криминален или терористичен акт.

OpenAI заявява, че няма непосредствена опасност за офисите на компанията и че сътрудничи напълно на разследването. Оттам благодариха на полицията за бързата реакция.

Самият Сам Алтман коментира случая с публикация, в която сподели снимка на семейството си и заяви, че се надява това да възпре бъдещи нападения срещу него и дома му, независимо от мотивите на извършителите.