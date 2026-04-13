Реклама / Ads
Понеделник, 13 Април 2026, 16:22
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 1611 | НОВИНИ

След атака с „Молотов“: Стреляха по дома на шефа на OpenAI

Източник: БГНЕС
Домът на главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман в Сан Франциско е станал обект на въоръжено нападение, съобщават местните власти. Инцидентът идва само два дни след като мъж беше арестуван за хвърляне на коктейл „Молотов“ по същия адрес. Според полицията в Сан Франциско, рано сутринта в неделя двама души са стреляли по жилището на Алтман от автомобил. Задържани са 25-годишната Аманда Том и 23-годишният Мухамад Тарик Хюсеин в друго жилище в града. При последвалото претърсване са иззети три огнестрелни оръжия. Засега не е ясно дали атаката е била насочена конкретно към Алтман.
 

Само дни по-рано, около 4:00 ч. сутринта в петък, неизвестен извършител е хвърлил запалително устройство по дома му, като е подпалил входната врата. При този инцидент няма пострадали, а нападателят първоначално е избягал пеша.

 

По-късно същият ден полицията е реагирала и на сигнал в централата на OpenAI, където мъж е отправял заплахи за палеж. Служителите са установили връзка между него и предишното нападение и той е бил арестуван. Срещу 20-годишния заподозрян предстои да бъдат повдигнати обвинения.

 

Разследващите все още изясняват мотивите зад нападенията. Възможните версии включват психично заболяване, личен мотив или по-сериозен криминален или терористичен акт.

 

OpenAI заявява, че няма непосредствена опасност за офисите на компанията и че сътрудничи напълно на разследването. Оттам благодариха на полицията за бързата реакция.

 

Самият Сам Алтман коментира случая с публикация, в която сподели снимка на семейството си и заяви, че се надява това да възпре бъдещи нападения срещу него и дома му, независимо от мотивите на извършителите.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 