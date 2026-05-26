При извършените действия по разследването са претърсени три имота. Намерени са незаконно притежавани огнестрелни оръжия, части и механизми за производство на огнестрелни оръжия и боеприпаси. Сред тях са три нарезни карабини, пет пистолета и револвер – цели и на части, както и над 70 боеприпаса с различен калибър, затвори с цев, ударници, пълнители, барут. Иззети са още мобилни телефони, парична сума в размер на 7300 евро и 4000 лева.

На иззетите веществени доказателства са назначени експертизи. Двамата са задържани за срок от 24 часа по реда на ЗМВР. Продължава работата за разкриване на цялостната престъпна дейност на арестуваните.