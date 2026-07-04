Тимът на Лионел Скалони вече гледа към четвъртфинал срещу Египет, но успехът дойде след изключително тежък двубой в Маями. Играчите на Кабо Верде напуснаха терена със сведени глави, но спечелиха уважението на феновете с представянето си.

Меси откри, Кабо Верде отказа да се предаде



Първото полувреме премина под контрола на Аржентина. След няколко опасни ситуации Лионел Меси откри резултата в 28-ата минута. Защитникът Лисандро Мартинес намери капитана с прецизен диагонален пас, а той овладя по впечатляващ начин и прати топката неспасяемо във вратата.

Вратарят на Кабо Верде Вожиня, който вече се превърна в една от приятните изненади на първенството, успя да отрази още няколко опасни удара на Меси и задържа отбора си в мача.





След почивката африканският тим заигра много по-смело. В 59-ата минута Райън Мендеш изведе Дерой Дуарте, който с мощен удар възстанови равенството и хвърли в екстаз малобройните фенове на Кабо Верде.

Драма в продълженията



Равенството се запази до края на редовното време и мачът влезе в продължения.

Аржентина отново поведе още в началото им чрез Лисандро Мартинес, който се разписа с прецизен удар след изпълнение на корнер.

Отговорът на Кабо Верде обаче беше впечатляващ. В 102-ата минута Сидни Лопеш Кабрал проби отляво, освободи си пространство и с великолепен удар в далечния ъгъл направи 2:2. Попадението се превърна в един от най-запомнящите се моменти на турнира.

Радостта на аутсайдера продължи само няколко минути.

В 111-ата минута Кристиан Ромеро засече с глава центриране от корнер на Меси. След рикошет в защитника Диней Боржеш топката влезе във вратата за крайното 3:2.

И тогава Кабо Верде не се предаде. До последния съдийски сигнал тимът създаде още две отлични положения, но вратарят Емилиано Мартинес спаси Аржентина с две решаващи намеси.

Малката островна държава спечели симпатиите на света



Макар да отпадна, Кабо Верде остави една от най-красивите истории на Мондиал 2026. Архипелагът с население от около 600 000 души достигна елиминациите с отбор, съставен предимно от футболисти от диаспората, играещи в различни европейски първенства.





40-годишният вратар Вожиня беше сред героите на турнира с поредица от впечатляващи спасявания, а отборът показа, че може да се противопостави равностойно на един от големите фаворити.

Аржентина продължава, но с много въпросителни



Аржентина се класира за четвъртфиналите, където ще срещне Египет. Победата обаче показа, че световните шампиони далеч не са непобедими.

Лионел Меси остана на терена през всичките 120 минути при тежките климатични условия в Маями и въпреки гола си не успя да окаже обичайното влияние върху играта. Срещу вдъхновения тим на Кабо Верде Аржентина трябваше да даде всичко от себе си, за да избегне една от най-големите сензации в историята на световните първенства.