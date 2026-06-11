Домакините поведоха още в 9-ата минута. След грешка в защитата на южноафриканците, топката достигна до Ерик Лира, който намери непокрития Хулиан Киньонес. Нападателят не сгреши и прати топката между краката на вратаря Ронуен Уилямс за 1:0.

Мексико продължи да бъде по-опасният отбор, а в 42-ата минута Киньонес бе близо до втори гол, но ударът му срещна лявата греда. Република Южна Африка отправи първия си точен удар едва в края на първата част, когато Мбакезели Мбокази пробва късмета си от дистанция, но вратарят Ранхел се справи без проблеми.

Ключовият момент настъпи в 50-ата минута, когато Сфефело Ситхол бе изгонен с директен червен картон за нарушение срещу откъсващия се сам Брайън Гутиерес С човек повече „ацтеките“ стигнаха до второ попадение в 67-ата минута. Роберто Алварадо центрира отлично, а Раул Хименес се извиси и с глава покачи на 2:0.

Проблемите за африканския тим се увеличиха в 84-ата минута, когато Темба Цване също получи червен картон за удар без топка срещу съперник. В добавеното време и капитанът на Мексико Сесар Монтес бе изгонен, след като спря опасна атака като последен в отбраната.