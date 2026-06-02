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БНБ преведе годишната си печалба от 281 млн. евро в полза на бюджета
Българската народна банка (БНБ) преведе 281 милиона евро на Министерството на финансите, подпомагайки държавния бюджет на Република България.
Средствата са предоставени в съответствие с разпоредбите на Закона за БНБ и представляват част от годишното превишение на приходите над разходите на централната банка за 2023 година.
Преводът е част от законово установения механизъм за разпределение на финансовия резултат на БНБ и ще подпомогне изпълнението на бюджетните ангажименти на държавата.
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