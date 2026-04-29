Монархът акцентира върху общите ценности между Обединеното кралство и Съединените щати – защита на демокрацията, сигурността и уважението към хората, които служат на държавата.

В изказването си Чарлз направи и историческа препратка към визитата на майка си, Елизабет II, през 1991 г., като подчерта дълбоките връзки между двете държави. Той определи настоящото си обръщение като израз на уважение и приятелство от британския към американския народ.

Особено внимание беше отделено на ролята на НАТО, като кралят припомни значението на колективната отбрана и историческия момент след атаките от 11 септември, когато за първи път беше задействан член 5.

Речта идва в период на напрежение между съюзниците, включително заради конфликта с Иран и критиките на Тръмп към алианса. Въпреки това Чарлз подчерта, че съюзът между Лондон и Вашингтон остава ключов и трябва да продължи да се основава на споделени ценности и партньорство. Той описа отношенията между двете страни като преминали от исторически конфликти към едно от най-значимите съюзничества в света и изрази надежда, че те ще останат стабилни въпреки съвременните предизвикателства.

В края на речта си монархът подчерта глобалното влияние на САЩ и призова за откритост и сътрудничество, вместо изолация.

Посещението му съвпада и със скандала около Джефри Епстийн и връзките му с представители на британския елит, включително принц Андрю. Макар да не засегна темата директно, Чарлз намекна за необходимостта обществата да подкрепят жертвите на подобни злоупотреби.