Сряда, 29 Април 2026, 12:55
Чарлз III пред Конгреса: Съюзът между Лондон и Вашингтон остава ключов

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Във вторник крал Чарлз III стана едва вторият британски монарх, който е говорил пред американския Конгрес. Той започна речта си пред Конгреса на САЩ с категорично осъждане на стрелбата по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом, на която е присъстваше и Доналд Тръмп. Монархът подчерта, че подобни атаки целят да подкопаят ръководството на страната и да всяват страх, но увери, че насилието няма да успее да разедини обществото, пише CNN.
 

Монархът акцентира върху общите ценности между Обединеното кралство и Съединените щати – защита на демокрацията, сигурността и уважението към хората, които служат на държавата.

 

В изказването си Чарлз направи и историческа препратка към визитата на майка си, Елизабет II, през 1991 г., като подчерта дълбоките връзки между двете държави. Той определи настоящото си обръщение като израз на уважение и приятелство от британския към американския народ.

 

Особено внимание беше отделено на ролята на НАТО, като кралят припомни значението на колективната отбрана и историческия момент след атаките от 11 септември, когато за първи път беше задействан член 5.

 

Речта идва в период на напрежение между съюзниците, включително заради конфликта с Иран и критиките на Тръмп към алианса. Въпреки това Чарлз подчерта, че съюзът между Лондон и Вашингтон остава ключов и трябва да продължи да се основава на споделени ценности и партньорство. Той описа отношенията между двете страни като преминали от исторически конфликти към едно от най-значимите съюзничества в света и изрази надежда, че те ще останат стабилни въпреки съвременните предизвикателства.

 

В края на речта си монархът подчерта глобалното влияние на САЩ и призова за откритост и сътрудничество, вместо изолация.

 

Посещението му съвпада и със скандала около Джефри Епстийн и връзките му с представители на британския елит, включително принц Андрю. Макар да не засегна темата директно, Чарлз намекна за необходимостта обществата да подкрепят жертвите на подобни злоупотреби.

