Петък, 17 Април 2026, 20:55
Част от новите правила за прием в детските градини в София катастрофираха в съда

Източник: БГНЕС
Административният съд в София временно блокира прилагането на част от новите правила за прием в общинските ясли, детски градини и подготвителни групи в столицата. Съдебното решение засяга основни промени в системата за класиране – въвеждането на точки според уседналостта на адреса, третирането на постоянния и настоящия адрес като равностойни при кандидатстване, както и предвиденото новите критерии да важат от учебната 2026/2027 година.
 

Докато делото не приключи с окончателно решение, тези текстове няма да се прилагат.

 

Оспорените правила са част от наредба на Столичния общински съвет, приета през март 2026 г., с която се променяше системата за класиране в общинските детски заведения в София.

 

Какво предложи СОС

 

Най-съществената промяна е новата точкова система, в която ключова роля получава уседналостта. Децата с адрес в София над три години получават 8 точки, при между една и три години – 5 точки, а при до една година – 3 точки. За първи път постоянният и настоящият адрес се третират напълно равнопоставено. Допълнителна точка се дава, ако детето кандидатства за градина в района по адрес или ако няма достъп до детска градина в собственото си населено място в рамките на същия район.

 

Сериозна промяна има и в административната тежест за родителите – отпада изискването за хартиени служебни бележки за трудов статус. Данните ще се проверяват автоматично чрез системата RegiX, като документи на хартия ще се изискват само при липсваща информация в регистрите.

 

Въвеждат се и промени в бонусната система. Бонус точката за деца, посещавали ясла, остава до учебната 2028/2029 година, след което ще бъде премахната с аргумент за по-равнопоставен достъп. Паралелно с това се добавят нови социални критерии – 4 допълнителни точки за деца на родители под запрещение или обявени за изчезнали, както и по-опростена процедура за кандидатстване на деца в уязвимо положение, която вече ще стъпва директно на съдебни документи.

 

Реформата засяга и организацията на медицинското обслужване в яслите. Медицинските сестри вече няма да са постоянно прикрепени към отделни групи, а ще работят в общи кабинети, като се увеличава и броят им с цел по-ефективно обслужване на повече деца.

 

Обновени са и правилата за отписване на деца – място ще се освобождава при отсъствие над 30 последователни дни без уведомление за яслени и първи групи, както и при над 15 пропуснати учебни дни в подготвителните групи в рамките на една година.

 

 

