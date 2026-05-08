Най-големият печеливш засега е енергийният сектор. През Ормузкия проток преминава близо една пета от световния петрол и природен газ, а затрудненията в доставките предизвикаха силни колебания в цените. Именно тази нестабилност донесе огромни печалби на големите петролни компании.

Британската BP удвои печалбата си през първото тримесечие на 2026 г. – до 3,2 млрд. долара, благодарение на „изключително“ представяне на търговското си подразделение. Shell също отчете по-добри от очакваните резултати с печалба от почти 7 млрд. долара, а френската TotalEnergies увеличи печалбата си с близо една трета – до 5,4 млрд. долара.

Американските гиганти ExxonMobil и Chevron отчитат по-слаби резултати спрямо миналата година заради прекъсванията на доставките, но също надминаха прогнозите на анализаторите и очакват нов ръст на печалбите при запазване на високите цени на петрола.

Сериозни печалби реализират и големите банки на Уолстрийт. Само търговското подразделение на JP Morgan е генерирало рекордни приходи от 11,6 млрд. долара за първото тримесечие на годината. Общата печалба на шестте най-големи американски банки – сред които Goldman Sachs, Citigroup и Morgan Stanley – достига 47,7 млрд. долара. Причината е рязкото увеличение на търговията на финансовите пазари. Инвеститорите масово пренасочват средства към по-сигурни активи, а високата волатилност създава условия за печалби от краткосрочни сделки.

Военната индустрия също е сред основните бенефициенти от конфликта. Анализатори посочват, че войната е засилила тревогите около противовъздушната отбрана, дроновете и военната инфраструктура, което води до нови поръчки и ускорени инвестиции в отбраната. Британската BAE Systems например очаква силен ръст на продажбите и печалбите през тази година заради нарастващите разходи за сигурност. Американските Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman също съобщават за рекордни обеми от поръчки още през първото тримесечие на 2026 г.

Паралелно с това кризата стимулира и интереса към възобновяемата енергия. Според анализатори зависимостта от изкопаемите горива и нестабилността в Близкия изток карат инвеститорите и потребителите да търсят по-устойчиви алтернативи. Американската компания NextEra Energy отчита ръст на акциите си със 17% от началото на годината, а датските производители на вятърна енергия Vestas и Orsted също регистрират значително увеличение на печалбите.

Така, докато войната продължава да създава несигурност за световната икономика, част от глобалния бизнес успява да превърне кризата в източник на рекордни приходи.