Реклама / Ads
Понеделник, 27 Април 2026, 18:25
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 821 | НОВИНИ

Какво да очакваме от кралското посещение при Тръмп

Какво да очакваме от кралското посещение при Тръмп
Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Близо 250 години след като Америка прекъсва връзките си с британската корона, крал Чарлз III се завръща във Вашингтон. Целта е ясна – да потвърди „специалните отношения“ между двете нации в момент на сериозно напрежение. Кралската двойка пристига в понеделник на високорисково държавно посещение при президента Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп.
 

Въпреки драматичните събития и стрелбата по време на вечерята на кореспондентите в хотел „Хилтън“, Бъкингамският дворец бе категоричен: посещението няма да бъде отменено. Негово Величество изрази облекчение, че семейство Тръмп са невредими, а британският посланик сър Крисчън Търнър обобщи ситуацията съвсем по британски: „Запазете спокойствие и продължете напред“.

 

Самият Тръмп потвърди по Fox News, че очаква „страхотния“ Чарлз с нетърпение.

 

Вашингтон ще бъде сцена на невиждана помпозност. Чарлз III ще направи нещо, постигнато само веднъж преди това от майка му, кралица Елизабет II, през 1991 г. – ще се обърне официално към американските законодатели.

 

Под блясъка на 21-оръдейния салют обаче се крие „минно поле“ от протоколни правила. Експертът по етикет Алисън Чепердак припомня основните забрани:

 

Без физически контакт

Дори най-приятелското потупване по рамото е недопустимо. Правилото бе тествано през 2009 г. от Мишел Обама и остава в сила.


Без селфита и автографи

Кралските особи не изразяват лични мнения и не позират за селфита – контраст с навиците на американския политически елит.


„Ваше Величество“ и после „Сър“

Това е задължителното обръщение към краля, като никой не бива да върви пред него.


Всички погледи ще са насочени към кралица Камила. Докато Елизабет II използваше своите брошки за „тихи послания“ (като онази, подарена от сем. Обама, носена при срещата ѝ с Тръмп), Камила вероятно ще заложи на символика в бижутата след 18:00 ч., когато е време за тиари.

 

Изненадващ детайл в поканите за традиционното градинско парти разкрива модерна промяна, „шапките не се насърчават“. Това е необичаен ход за британския етикет, но се тълкува като адаптация към американския стил. Посланието е ясно, това не е просто официална визита, а демонстрация на близост и обща история.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Чешкият център в София затваря навръх 77-ия рожден ден 0| 255 | Чешкият център в София затваря навръх 77-ия рожден ден България на поправителен: Поискахме от Брюксел отсрочка за антикорупционния орган 0| 233 | България на поправителен: Поискахме от Брюксел отсрочка за антикорупционния орган Мистерии по руски: Странна смърт застигна 20-ти бизнесмен от елита 4| 503 | Мистерии по руски: Странна смърт застигна 20-ти бизнесмен от елита Прогноза от кухнята на Кремъл: Путин пада до година, подготвя се дясна Русия без данъци 1| 569 | Прогноза от кухнята на Кремъл: Путин пада до година, подготвя се дясна Русия без данъци

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите 10| 9201 | От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите
Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим 16| 7004 | Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 12| 6400 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика 21| 5770 | Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика
Администрацията на Тръмп връща разстрела като начин за изпълнение на смъртно наказание 5| 5597 | Администрацията на Тръмп връща разстрела като начин за изпълнение на смъртно наказание
Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ 14| 4568 | Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ
Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп 6| 4437 | Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългаско събрание 0| 4026 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългаско събрание
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 