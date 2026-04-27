Какво да очакваме от кралското посещение при Тръмп

Въпреки драматичните събития и стрелбата по време на вечерята на кореспондентите в хотел „Хилтън“, Бъкингамският дворец бе категоричен: посещението няма да бъде отменено. Негово Величество изрази облекчение, че семейство Тръмп са невредими, а британският посланик сър Крисчън Търнър обобщи ситуацията съвсем по британски: „Запазете спокойствие и продължете напред“.

Самият Тръмп потвърди по Fox News, че очаква „страхотния“ Чарлз с нетърпение.

Вашингтон ще бъде сцена на невиждана помпозност. Чарлз III ще направи нещо, постигнато само веднъж преди това от майка му, кралица Елизабет II, през 1991 г. – ще се обърне официално към американските законодатели.

Под блясъка на 21-оръдейния салют обаче се крие „минно поле“ от протоколни правила. Експертът по етикет Алисън Чепердак припомня основните забрани:

Без физически контакт

Дори най-приятелското потупване по рамото е недопустимо. Правилото бе тествано през 2009 г. от Мишел Обама и остава в сила.



Без селфита и автографи

Кралските особи не изразяват лични мнения и не позират за селфита – контраст с навиците на американския политически елит.



„Ваше Величество“ и после „Сър“

Това е задължителното обръщение към краля, като никой не бива да върви пред него.



Всички погледи ще са насочени към кралица Камила. Докато Елизабет II използваше своите брошки за „тихи послания“ (като онази, подарена от сем. Обама, носена при срещата ѝ с Тръмп), Камила вероятно ще заложи на символика в бижутата след 18:00 ч., когато е време за тиари.

Изненадващ детайл в поканите за традиционното градинско парти разкрива модерна промяна, „шапките не се насърчават“. Това е необичаен ход за британския етикет, но се тълкува като адаптация към американския стил. Посланието е ясно, това не е просто официална визита, а демонстрация на близост и обща история.