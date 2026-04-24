По думите ѝ общината е в готовност да реагира бързо при всякакво забавяне и при нужда да коригира датите на класирането, за да имат родителите достатъчно време да прегледат кандидатурите и да преценят избора си спрямо получените точки.

Желязкова уточни, че най-оспорваната промяна е приравняването на постоянния и настоящия адрес – текст, който първоначално е бил предложен от граждански организации и е приет с широко мнозинство. Тя подчерта, че постоянният и настоящият адрес вече са приравнени за редица други административни процедури, включително кандидатстване в първи клас, и че гражданите по закон са длъжни да актуализират настоящия си адрес в 30-дневен срок при промяна на местоживеенето.

Според нея подобна промяна би могла да насърчи по-стриктно спазване на това задължение и да има отражение върху други свързани системи, включително зонирането и бъдещия прием в училище.

„Не сме променили настройките, за да не объркваме допълнително родителите“, заяви тя и допълни, че общината е в готовност да информира гражданите при всяко развитие по казуса.

Паралелно с това съдът е отменил решение на Столичния общински съвет, свързано с назначаването на медицински сестри в яслените групи. По думите на Желязкова мярката е била временен отговор на недостига на кадри. Тя подчерта, че в яслите има сериозен недостиг на персонал и затова общината е предложила промени и на законово ниво.

По предварителни данни около 4000 деца остават извън обхвата на системата, като почти всички са в яслена възраст. Общината очаква бързо развитие на съдебните процедури, за да се избегне напрежение около предстоящото класиране.