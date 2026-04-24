Петък, 24 Април 2026, 11:34
До крайното решение на ВАС: Приемът в детски градини в София остава по старите правила

Източник: БГНЕС
Столичната община няма да прави промени в настройките на системата за прием в детските ясли и градини, докато Върховният административен съд не се произнесе окончателно по спирането на част от новата наредба. Генералното класиране остава насрочено за 8 май, като при необходимост датите могат да бъдат променени. Зам.-кметът по направление „Образование, спорт и младежки дейности“ Десислава Желязкова припомни в ефира на БНТ, че измененията в наредбата за прием са били приети през март, но част от тях са обжалвани.
 

По думите ѝ общината е в готовност да реагира бързо при всякакво забавяне и при нужда да коригира датите на класирането, за да имат родителите достатъчно време да прегледат кандидатурите и да преценят избора си спрямо получените точки.

 

Желязкова уточни, че най-оспорваната промяна е приравняването на постоянния и настоящия адрес – текст, който първоначално е бил предложен от граждански организации и е приет с широко мнозинство. Тя подчерта, че постоянният и настоящият адрес вече са приравнени за редица други административни процедури, включително кандидатстване в първи клас, и че гражданите по закон са длъжни да актуализират настоящия си адрес в 30-дневен срок при промяна на местоживеенето.

 

Според нея подобна промяна би могла да насърчи по-стриктно спазване на това задължение и да има отражение върху други свързани системи, включително зонирането и бъдещия прием в училище.

 

„Не сме променили настройките, за да не объркваме допълнително родителите“, заяви тя и допълни, че общината е в готовност да информира гражданите при всяко развитие по казуса.

 

Паралелно с това съдът е отменил решение на Столичния общински съвет, свързано с назначаването на медицински сестри в яслените групи. По думите на Желязкова мярката е била временен отговор на недостига на кадри. Тя подчерта, че в яслите има сериозен недостиг на персонал и затова общината е предложила промени и на законово ниво.

 

По предварителни данни около 4000 деца остават извън обхвата на системата, като почти всички са в яслена възраст. Общината очаква бързо развитие на съдебните процедури, за да се избегне напрежение около предстоящото класиране.

