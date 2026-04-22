„Някога бяхме една държава, а Австрия е ключов икономически партньор на Унгария“, заявява той. „Искам да укрепя отношенията между двете страни – по исторически, културни и икономически причини“.

Макар да спечели с обещание за нов подход към ЕС, Мадяр си представя по–активна Централна Европа, обединена около по–консервативни правителства с близки възгледи за миграцията, енергетиката и икономическата политика. С изключение на Полша, много от тези държави традиционно поддържат и по–гъвкави отношения с Русия.

Новият унгарски лидер вече е очертал идея за разширено регионално обединение – чрез сливане на Вишеградската група (Унгария, Полша, Чехия и Словакия) с т.нар. формат „Славков“, който включва Австрия, Чехия и Словакия.

„Вярвам, че това е в интерес на всички държави, включително Австрия и Унгария“, казва Мадяр, чиито първи посещения като премиер се очаква да бъдат във Варшава и Виена.

Според анализатори посещението в Полша е насочено към обмяна на опит в демократичния преход и възстановяването на отношенията с ЕС, включително деблокирането на замразени европейски средства. За Унгария става дума за значителни суми – около 18 млрд. евро по различни фондове, както и допълнителни средства за отбрана и санкции.

Посещението във Виена е свързано по–скоро с регионална стратегия и обща европейска политика, включително миграцията и бъдещето на Централноевропейския университет, който беше преместен в Австрия след конфликт с правителството на Орбан.

Австрийски представители приемат идеята за по–тясно сътрудничество в региона положително, като я сравняват с модела на Бенелюкс – малки, но координирани държави с по–силен общ глас в ЕС.

Австрия вече има дълбоки икономически връзки с Унгария – тя е вторият най–голям инвеститор в страната след Германия, а десетки хиляди унгарци работят на австрийския пазар.

Въпреки това съществуват и разногласия – особено по теми като Украйна и европейската финансова подкрепа за Киев. Докато някои държави подкрепят допълнителна помощ, Унгария и други страни от региона са по–въздържани.

Според експерти обаче общите икономически интереси могат да надделеят. Ако държавите от Централна Европа координират позициите си, те биха могли да имат по–силен глас при разпределянето на европейски средства и при вземането на ключови решения в Брюксел.

Анализатори отбелязват, че Мадяр има предимство – той познава добре механизмите на ЕС, тъй като е работил години наред в европейските институции. Това му дава възможност да търси по–голяма тежест на Унгария чрез регионални съюзи, които да балансират влиянието на по–големите държави като Германия и Франция.