Четвъртък, 23 Април 2026, 10:13
Над 300 творби на Салвадор Дали пристигат в Перник

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
От 24 април до 6 септември 2026 г. галерия „Любен Гайдаров“ ще се превърне в притегателен център за почитателите на изкуството с мащабната изложба „Салвадор Дали в Двореца на културата – Триумфът на въображението“.
 

За първи път в България ще бъде представена толкова богата експозиция на легендарния испански творец – над 300 произведения, включително над 100 оригинални творби, които разкриват необятния, провокативен и често шокиращ свят на един от най-ярките представители на ХХ век.

 

Изложбата, вдъхновена от успешния проект „Dalí – животът и делото му“ в Германия, събира впечатляваща колекция от графики, скулптури, илюстрации и дизайнерски произведения. Посетителите ще имат рядката възможност да проследят развитието на Дали през различните етапи от кариерата му и да се потопят в неговото безгранично въображение.

 

Сред акцентите в експозицията са някои от най-разпознаваемите му творби – диванът във формата на устни, загадъчната „Жената с чекмеджета“ и внушителният „Космическият слон“. Специално място заемат и илюстрациите му към Библията, както и към „Божествена комедия“ на Данте Алигиери.

 

Изложбата представя Дали като художник, но и като визионер, мислител и новатор, оставил трайна следа в световната култура.

 

Входът за ученици, студенти и пенсионери ще бъде 4 евро, а за възрастни – 8 евро.

