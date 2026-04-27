Над 600 000 евро, наркотици и боеприпаси – разбиха мащабна престъпна група
При специализирана операция на ГДБОП и ДАНС е разбита организирана престъпна група, която се занимава с пране на пари и разпространение на наркотици. Открити са наркотици, боеприпаси и близо 600 000 евро в брой, съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев.
Тримата задържани са пътували от София към Кюстендил с различни автомобили. При проведените действия по разследването са претърсени 10 имота и превозни средства.
В един от автомобилите са открити над 30 кг марихуана, а в частен дом в София – още над 30 кг хашиш и марихуана. На адрес в Кюстендил е открита сумата от близо 600 000 евро и над 600 боеприпаса за огнестрелно оръжие с различен калибър.
Образувано е досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура.
