Тримата задържани са пътували от София към Кюстендил с различни автомобили. При проведените действия по разследването са претърсени 10 имота и превозни средства.

В един от автомобилите са открити над 30 кг марихуана, а в частен дом в София – още над 30 кг хашиш и марихуана. На адрес в Кюстендил е открита сумата от близо 600 000 евро и над 600 боеприпаса за огнестрелно оръжие с различен калибър.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура.