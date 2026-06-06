Победата спечели съотборникът му в Campos Racing Ноел Леон. Мексиканецът стартира първи и не изпусна лидерството до финала. Това беше вторият му успех във Формула 2. Цолов финишира на 51.5 секунди зад него.

Втори остана Роман Билински от DAMS Lucas Oil. Полякът завърши на 3.4 секунди от победителя. Трети се нареди лидерът в шампионата Габриеле Мини от MP Motorsport. Той изостана с 4.0 секунди.

Пилотите избягваха рисковани атаки заради особеностите на уличното трасе в Монте Карло, където изпреварванията са трудни.

Цолов даде шесто време в единствената свободна тренировка в четвъртък. В петъчната квалификация българинът беше най-бърз в група B. Така той ще стартира от първа редица в основното състезание в неделя.

Стартът е в 10:25 ч. българско време.