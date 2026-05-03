Понеделник, 04 Май 2026, 12:48
Никола Цолов отпадна в Маями след катастрофа

Никола Цолов не успя да спечели трето поредно състезание във Формула 2, след като отпадна още на старта в Маями поради катастрофа с тайландеца Интрафувасак. Това беше неочаквано препятствие за българския пилот.
 

Цолов започна от 10-о място и веднага се придвижи с две позиции напред. Тогава се стигна до удара, при който болидът на българина се завъртя. За съжаление, машината на Цолов остана неподвижна на пистата, което автоматично сложи край на неговото участие в надпреварата. Стюардите веднага наказаха Интрафувасак с 10 секунди, но това е малка утеха за родния пилот.

 

Никола Цолов започна уикенда в Маями с технически проблеми, които на практика не му позволиха да кара в единствената свободна тренировка в петък. Той обаче извлече максимума с десето място в квалификацията, което по правилата на обърната решетка му даде първата позиция за спринта в събота.

 

Там българинът показа невероятно каране и спечели състезанието в последния завой с аванс от 0.170 секунди. Това бе втора победа за Никола след тази в основното състезание в Мелбърн, Австралия, в първия кръг от сезона.

