Никола Цолов отпадна в Маями след катастрофа

Цолов започна от 10-о място и веднага се придвижи с две позиции напред. Тогава се стигна до удара, при който болидът на българина се завъртя. За съжаление, машината на Цолов остана неподвижна на пистата, което автоматично сложи край на неговото участие в надпреварата. Стюардите веднага наказаха Интрафувасак с 10 секунди, но това е малка утеха за родния пилот.

Никола Цолов започна уикенда в Маями с технически проблеми, които на практика не му позволиха да кара в единствената свободна тренировка в петък. Той обаче извлече максимума с десето място в квалификацията, което по правилата на обърната решетка му даде първата позиция за спринта в събота.

Там българинът показа невероятно каране и спечели състезанието в последния завой с аванс от 0.170 секунди. Това бе втора победа за Никола след тази в основното състезание в Мелбърн, Австралия, в първия кръг от сезона.