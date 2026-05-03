Реклама / Ads
Понеделник, 04 Май 2026, 12:48
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 2252 | НОВИНИ

Кирил Десподов пред завръщане в ЦСКА

Кирил Десподов пред завръщане в ЦСКА
Кирил Десподов е пред завръщане в ЦСКА през лятото. Петкратният носител на наградата за най-добър футболист на България е част от гръцкия ПАОК, но през този сезон е използван рядко. Крилото страда от чести контузии и преди това не беше твърд титуляр за гранда от Солун.
 

Десподов игра за ЦСКА в периода 2016-2019 година, когато се превърна в любимец на феновете. Впоследствие той ги вбеси, след като през 2020 година премина от италианския Каляри в Лудогорец - първо под наем, а накрая с постоянен трансфер.

 

Капитанът на националния отбор вероятно ще се завърне в България лятото, а ЦСКА ще плати невисока сума за правата му. Transfermarkt oценява Десподов на 6 млн. евро, а договорът му с ПАОК е до 2027 година. Гръцкият клуб може да го пусне за далеч по-малко пари, за да инвестира заплатата му в друг футболист.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2 1| 183 | Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2 Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище 0| 208 | Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо 45| 9875 | Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо
Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia 14| 5919 | Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia
Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло 11| 4774 | Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло
„Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа 8| 3824 | „Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа
Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка" 6| 3711 | Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка"
Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса 12| 3400 | Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса
Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ 1| 3397 | Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“
Дубай и ОАЕ отвориха небето си 0| 3199 | Дубай и ОАЕ отвориха небето си
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 