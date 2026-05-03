Кирил Десподов пред завръщане в ЦСКА

Десподов игра за ЦСКА в периода 2016-2019 година, когато се превърна в любимец на феновете. Впоследствие той ги вбеси, след като през 2020 година премина от италианския Каляри в Лудогорец - първо под наем, а накрая с постоянен трансфер.

Капитанът на националния отбор вероятно ще се завърне в България лятото, а ЦСКА ще плати невисока сума за правата му. Transfermarkt oценява Десподов на 6 млн. евро, а договорът му с ПАОК е до 2027 година. Гръцкият клуб може да го пусне за далеч по-малко пари, за да инвестира заплатата му в друг футболист.