Злато за гимнастичките ни от ансамбъла в Баку
Националният ансамбъл на България по художествена гимнастика спечели златен медал в 'Крос битките' на Европейската купа в Баку 2023. Момичетата на Весела Димитрова и Ясена Стойнева завоюваха титлата с оценка от 27,350 точки на обръчи и бухалки, като изпревариха Израел (27,050) и Русия (26,800).
Тимът на България, който защити титлата си от миналата година, отстрани в първия кръг с пет топки победителя от квалификациите Беларус (с неутрален статут) с 27.950 срещу 21.400.
Ето ги и шампионките – София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова.
