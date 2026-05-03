Понеделник, 04 Май 2026, 12:47
Българските фирми ще плащат 42% по-скъпо за ток утре

При средна цена от 102,19 евро (без ДДС) за мегаватчас е търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред“, сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешния ден на доставка - 4 май.
 

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 71,67 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 42,58 процента в сравнение с цената за днешния ден.

 

Средната цена на пиковата енергия (09:00 - 20:00 часа) за утре е 58,12 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 146,25 евро за мегаватчас.

 

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 89 833,30 мегаватчаса електроенергия.

 

В пазарния сегмент „В рамките на деня“ среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 23,12 евро (без ДДС) за мегаватчас.

 

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 39,89 евро (без ДДС) за мегаватчас.

