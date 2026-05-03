В Полша много пенсионери се отказват от апартаментите си за доживотна рента

Миналата година Полша отбеляза рекорден брой споразумения за доживотна рента. Все повече пенсионери се отказват от апартаментите и къщите си, за да си осигурят грижи и издръжка, съобщава Ziarul Financiar. Министерството на правосъдието на страната съобщи, че броят на подобни споразумения се е удвоил през последното десетилетие, което позволява на възрастните хора да разчитат на допълнителни доходи след пенсиониране.
 

„Нарастващият брой споразумения за пожизнена рента демонстрира променящите се нужди на полските пенсионери“. Поради нарастващите разходи за живот, пенсиите стават недостатъчни за достоен живот. Прехвърлянето на собственост в замяна на грижи се превръща в популярно решение и през 2021 г. бяха подписани рекордни количества такива споразумения“, се обяснява в статията.

 

Изданието отбелязва, че договорът за пожизнена рента прехвърля собствеността върху имота на купувача, който осигурява на продавача издръжка и грижи до края на живота си. На практика възрастните хора, които притежават недвижими имоти или земя, подписват договора и в замяна им се гарантират грижи и подкрепа.

 

Междувременно анализатори от GetHome.pl са събрали данни от Министерството на правосъдието. Те показват, че през 2025 г. са подписани до 19 876 договора за пожизнена рента. Това е два пъти повече от броя на такива договори, сключени през 2013 г. През 2021 г. броят на договорите надхвърли 16 000 и продължи да расте през следващите години.

 

„Споразумението за пожизнена рента трябва да бъде формализирано под формата на нотариален акт. Това означава, че данните на Министерството на правосъдието за броя на нотариалните актове показват общо увеличение на популярността на пожизнените ренти като средство за осигуряване на жилище и грижи“, обясни Анджей Прайснар, експерт в GetHome.pl.

 

Отбелязва се, че по-голямата част от договорите се отнасят за апартаменти и къщи, докато 15% са за земеделска земя. Експертите на GetHome.pl подчертават, че рекордната 2025 г. е била както за земеделски, така и за неземеделски имоти, но жилищните имоти доминират в тази статистика.

 

Анализаторите заключиха, че тази промяна несъмнено е свързана с демографските тенденции, както и с проблемите, свързани с грижите, пред които са изправени възрастните хора.

