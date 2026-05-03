Реклама / Ads
Понеделник, 04 Май 2026, 12:51
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 2184 | НОВИНИ

Ед Шийрън пя в съблекалнята на Ипсуич след завръщането във Висшата лига

Ед Шийрън пя в съблекалнята на Ипсуич след завръщането във Висшата лига
Редактор: Красен Бучков
Ед Шийрън се включи в празненствата на футболния клуб „Ипсуич“ след завръщането им във Висшата лига. Световноизвестният изпълнител пя заедно с футболистите в съблекалнята, изпълнявайки своята популярна песен „The A Team“. Той беше заобиколен от старши треньора Кийрън Маккена и всички играчи, които споделиха радостта от постигнатия успех.
 

Британският певец поддържа много специална връзка с този футболен клуб. Ед Шийрън е миноритарен акционер в „Ипсуич“ и негов редовен посетител. Той често подкрепя тима на живо от трибуните на стадион „Портман Роуд“. Неговото присъствие в съблекалнята след решителната победа вдъхнови целия състав. Певецът сподели емоциите от триумфа директно с героите на терена.

 

„Ипсуич“ си подсигури място в английския елит след изключително силно представяне. Отборът разгроми състава на „Куинс Парк Рейнджърс“ с 3:0 в събота. Този категоричен резултат подпечата автоматичната промоция за играчите на Маккена. По този начин „Ипсуич“ се завърна във Висшата лига на Англия. Феновете отпразнуваха бурно това историческо постижение на своя любим отбор.

 

През целия изминал сезон тимът показваше голяма увереност и спортен дух. Футболистите успяха да съберат актив от точно 84 точки в 46 мача. Този точков актив им осигури втората позиция в крайното класиране. Според официалните данни от източника, първото място в таблицата е заето от „Ковънтри“. Втората позиция обаче е напълно достатъчна за директно изкачване.

 

За Ед Шийрън това присъствие беше изключително важно и лично. Той не успя да присъства на предишното изкачване на отбора в елита. По това време популярният изпълнител се намираше в американския град Маями. Неговото мащабно световно турне не му позволи да бъде на стадиона. Този път обаче той не пропусна шанса да празнува с отбора.

 

Шийрън изпълни своята песен The A Team в празничната обстановка на съблекалнята. Видеото от това спонтанно изпълнение веднага стана популярно сред феновете. Старши треньорът Кийрън Маккена също се включи в общото празненство. Всички присъстващи футболисти пееха заедно със световната музикална звезда. Атмосферата на „Портман Роуд“ беше изпълнена с истинско щастие.

 

Ед Шийрън остава един от най-лоялните привърженици на отбора. Той често намира време в графика си за мачовете на „Ипсуич“. Личното му участие в празненствата засилва връзката между фенове и клуб. Песента в съблекалнята е символ на единството в този успешен момент. Изпълнителят доказа, че е част от семейството на „сините“.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2 1| 214 | Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2 Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище 0| 220 | Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо 45| 9879 | Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо
Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia 14| 5927 | Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia
Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло 11| 4781 | Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло
„Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа 8| 3825 | „Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа
Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка" 6| 3716 | Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка"
Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса 12| 3401 | Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса
Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ 1| 3398 | Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“
Дубай и ОАЕ отвориха небето си 0| 3201 | Дубай и ОАЕ отвориха небето си
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 