Британският певец поддържа много специална връзка с този футболен клуб. Ед Шийрън е миноритарен акционер в „Ипсуич“ и негов редовен посетител. Той често подкрепя тима на живо от трибуните на стадион „Портман Роуд“. Неговото присъствие в съблекалнята след решителната победа вдъхнови целия състав. Певецът сподели емоциите от триумфа директно с героите на терена.

„Ипсуич“ си подсигури място в английския елит след изключително силно представяне. Отборът разгроми състава на „Куинс Парк Рейнджърс“ с 3:0 в събота. Този категоричен резултат подпечата автоматичната промоция за играчите на Маккена. По този начин „Ипсуич“ се завърна във Висшата лига на Англия. Феновете отпразнуваха бурно това историческо постижение на своя любим отбор.

През целия изминал сезон тимът показваше голяма увереност и спортен дух. Футболистите успяха да съберат актив от точно 84 точки в 46 мача. Този точков актив им осигури втората позиция в крайното класиране. Според официалните данни от източника, първото място в таблицата е заето от „Ковънтри“. Втората позиция обаче е напълно достатъчна за директно изкачване.

За Ед Шийрън това присъствие беше изключително важно и лично. Той не успя да присъства на предишното изкачване на отбора в елита. По това време популярният изпълнител се намираше в американския град Маями. Неговото мащабно световно турне не му позволи да бъде на стадиона. Този път обаче той не пропусна шанса да празнува с отбора.

Шийрън изпълни своята песен The A Team в празничната обстановка на съблекалнята. Видеото от това спонтанно изпълнение веднага стана популярно сред феновете. Старши треньорът Кийрън Маккена също се включи в общото празненство. Всички присъстващи футболисти пееха заедно със световната музикална звезда. Атмосферата на „Портман Роуд“ беше изпълнена с истинско щастие.

Ед Шийрън остава един от най-лоялните привърженици на отбора. Той често намира време в графика си за мачовете на „Ипсуич“. Личното му участие в празненствата засилва връзката между фенове и клуб. Песента в съблекалнята е символ на единството в този успешен момент. Изпълнителят доказа, че е част от семейството на „сините“.