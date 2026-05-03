Понеделник, 04 Май 2026, 12:47
България е в най-лошата си фискална позиция от началото на хилядолетието, смятат от ИПИ

България е в най-лошата си фискална позиция от началото на това хилядолетие, пише Ганев, като обръща внимание, че разходите устойчиво надвишават границата от 40% от БВП. Бюджетният дефицит за миналата година е в размер на 3,5% от БВП, а само за първите три месеца на 2023 г. дефицитът е в размер на 1,5 млрд. евро, заявява икономистът Петър Ганев от ИПИ.
 

Държавният дълг в България достига 30% от БВП през 2025 г., а при запазване на текущата траектория на държавните финанси, страната отива към нива на дълга от порядъка на 45-50% от БВП към 2030 г.

 

Какво трябва да се направи според Петър Ганев. Икономистът подчертава, че България все още отчита добър икономически растеж и се намира в нов период на по-висока инфлация. Комбинацията от тези фактори означава силен ръст на приходите в държавната хазна (около 15% на годишна база).

 

"Ако искаш да има стабилност и да управляваш с хоризонт от четири години, трябва навреме да овладееш разходите, да обърнеш траекторията на бюджета и да позволиш на икономиката да расте. Последното на практика ще ти финансира (през бюджета) управлението", пише Ганев в анализа си, насочен към новия кабинет, като същевременно допълва, че "ако изпуснеш бюджета съвсем извън рамки, следват болезнени мерки, нулев растеж и политическа нестабилност", коментира Петър Ганев.

