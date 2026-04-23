Облачно и хладно време с жълт код за слани днес

За четвъртък НИМХ обяви жълт код за образуване на слани в североизточната част на страната, в това число и в област Добрич. В съобщението се посочва, че рискът от слани е във вътрешността на областта. Сутринта се очаква без общините по крайбрежието температурите да са отрицателни, което ще доведе и до опасното явление.

Минималните температури ще са в интервала от 1° до 6°, а максималните – между 14° и 18°.

В планинските райони облачността ще бъде значителна, като на места ще има валежи от сняг, а под около 1000 метра – от дъжд. Вятърът ще бъде умерен от северозапад. Температурите ще бъдат около 1° на 1200 метра, и около -5° на 2000 метра.

По Черноморието облачността ще бъде променлива, като постепенно ще намалее до предимно слънчево време. Вятърът ще е слаб от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат около 13°, температурата на морската вода е около 12°, а вълнението ще достига до 3 бала.