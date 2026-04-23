Четвъртък, 23 Април 2026, 10:14
Облачно и хладно време с жълт код за слани днес

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Времето в четвъртък сутринта ще бъде облачно, като преди обяд в много райони облаците ще се разкъсат до предимно слънчево време.
 

За четвъртък НИМХ обяви жълт код за образуване на слани в североизточната част на страната, в това число и в област Добрич. В съобщението се посочва, че рискът от слани е във вътрешността на областта. Сутринта се очаква без общините по крайбрежието температурите да са отрицателни, което ще доведе и до опасното явление.

 

Минималните температури ще са в интервала от 1° до 6°, а максималните – между 14° и 18°.

 

В планинските райони облачността ще бъде значителна, като на места ще има валежи от сняг, а под около 1000 метра – от дъжд. Вятърът ще бъде умерен от северозапад. Температурите ще бъдат около 1° на 1200 метра, и около -5° на 2000 метра.

 

По Черноморието облачността ще бъде променлива, като постепенно ще намалее до предимно слънчево време. Вятърът ще е слаб от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат около 13°, температурата на морската вода е около 12°, а вълнението ще достига до 3 бала.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Великобритания планира за забрани тютюнопушенето за родените след 2008 г. доживот 0| 270 | Великобритания планира за забрани тютюнопушенето за родените след 2008 г. доживот Поредна руска атака уби двама и рани осем души в Днипро 0| 519 | Поредна руска атака уби двама и рани осем души в Днипро Над 300 творби на Салвадор Дали пристигат в Перник 0| 708 | Над 300 творби на Салвадор Дали пристигат в Перник Днес ВСС ще заседава за пръв път след оставката на Сарафов 3| 652 | Днес ВСС ще заседава за пръв път след оставката на Сарафов

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 11068 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 24| 8444 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО 53| 7232 | Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО
Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите? 51| 6856 | Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите?
Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност 4| 6458 | Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност
Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“ 13| 5278 | Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“
Румен Радев и границите на проруския дух 11| 4916 | Румен Радев и границите на проруския дух
Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров 10| 4831 | Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров
