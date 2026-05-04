Понеделник, 04 Май 2026, 12:49
Опасност от сутрешни слани в 14 области. Затопляне през деня

Източник: БГНЕС
Времето в страната днес ще бъде различно по региони. В Западна България ще преобладава слънчево време, докато в Централна и Източна ще има повече облаци и на места са възможни слаби, краткотрайни валежи, съобщава НИМХ. Издаден е жълт код за слани в 14 области, сред които София-град, София област, Плевен, Враца, Благоевград и други, което означава риск от ниски температури рано сутринта.
 

Вятърът ще бъде слаб до умерен от северозапад, а в източните райони – по-силен от север. Максималните температури ще се движат между 16 и 21 градуса, като в Северозападна България ще достигнат до около 24 градуса.

 

В планините също ще бъде предимно слънчево, но следобед облачността ще се увеличи, главно в Централна и Източна България, където на отделни места може да превали слаб дъжд, а над 2000 метра – сняг. Температурите ще са около 10 градуса на 1200 метра и около 3 градуса на 2000 метра, при умерен до силен вятър от север-североизток.

 

По Черноморието облачността ще е по-значителна, но почти без валежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен, а температурите – между 14 и 17 градуса. Морската вода е около 12–13 градуса, а вълнението – 3–4 бала.

 

Атмосферното налягане ще се понижи леко, но ще остане по-високо от обичайното за този период.

