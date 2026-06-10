От правителството посочиха, че обещанието за по-ниски цени е било насочено към облекчаване на потребителите, а не към прехвърляне на разходите върху българските производители. Именно затова държавата ще провери дали има случаи на нелоялни практики спрямо доставчиците на плодове и зеленчуци.

Ако се установи разминаване между публично заявените намерения на търговските вериги и реалното им поведение спрямо производителите, институциите ще предприемат действия.

Напрежението между производителите и търговските вериги се повиши вчера, след като в официално писмо до министър-председателя и министъра на земеделието Националната браншова камара „Плодове и зеленчуци“ и Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция предупредиха, че върху техни членове се оказва натиск.

По данни на организациите непосредствено след среща между правителството и търговските вериги част от производителите са започнали да получават искания да намалят доставните си цени с 15%. Според бранша при отказ да приемат подобни условия съществува риск продукцията им да бъде извадена от съответните търговски обекти.

От сектора определят тези сигнали като сериозно притеснителни, тъй като според тях съществува опасност тежестта на политиката за по-ниски цени да бъде прехвърлена върху земеделските производители, които и без това работят при нарастващи производствени разходи. В позицията си организациите подчертават, че не вярват това да е била целта на правителствената инициатива и настояват за предприемане на мерки срещу подобни практики. Те предупреждават, че без ефективен контрол съществува риск намаляването на цените да бъде постигнато чрез нелоялни търговски практики, които вече са предмет на законодателни промени в областта на защитата на потребителите и конкуренцията.

И КЗК се включва в проверката

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се включва в проверките по сигналите за натиск върху земеделски производители във връзка с инициативата „Кошница с грижа“. От антимонополния орган съобщиха, че са изискали цялата налична информация по случая от Министерския съвет и Министерството на земеделието и храните.

От КЗК отправят призив към производителите на плодове, зеленчуци и други хранителни продукти да предоставят доказателства и конкретни данни, ако са били обект на натиск от страна на търговски вериги. Комисията ще извърши анализ на постъпилата информация в рамките на правомощията си по Закона за защита на конкуренцията, включително по отношение на забранените нелоялни търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

От регулатора подчертават, че всяка мярка, насочена към понижаване на цените за крайните потребители, трябва да бъде прилагана при стриктно спазване на правилата за лоялна конкуренция. Според КЗК подобни инициативи не бива да водят до натиск върху производителите чрез намаляване на доставните цени, едностранно предоговаряне на условия или други действия, които нарушават равнопоставеността между участниците на пазара.

Комисията припомня, че при извършен по-рано секторен анализ на пазара на основни хранителни стоки са били установени сериозни проблеми в отношенията между големите търговски вериги и техните доставчици. Сред констатациите са данни за възможни нелоялни практики, както и за значителни отстъпки, които производителите са принудени да предоставят, което в отделни случаи може да доведе до продажба на продукцията на или дори под себестойност.

От КЗК посочват още, че в края на май са започнали отделни производства срещу търговските вериги „Кауфланд“ и „Т-Маркет“ за проверка на съмнения за нелоялни търговски практики спрямо доставчици и производители.