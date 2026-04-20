Понеделник, 20 Април 2026, 21:33
От „победител на статуквото“ до 23 861 гласа: ИТН няма да вземе и субсидия

Редактор: Frognews
Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов направи първи коментар след изборите на 19 април. Резултатът за партията му обаче не оставя място за политически интерпретации, а по-скоро за равносметка – и то болезнена. При 100% обработени протоколи от Централна избирателна комисия формацията получава едва 0,736% от гласовете. Това означава 23 861 души подкрепа – далеч под 4% бариера за влизане в парламента. ИТН няма да получава и държавна субсидия, защото не премина 1%.
 

„Преброих си приятелите“, написа Трифонов във Facebook. „Вече знам точно колко са – 23 861. Благодаря ви.“

 

На изборите през юли 2021 г. партията спечели 24,08% от гласовете и излезе първа политическа сила с 65 депутати. Днес същият този проект се свива до под един процент. Политическият „антисистемен“ бранд се оказа краткотраен, а обещанията – още по-кратки.







Пътят надолу


Само четири месеца след триумфа през 2021 г. подкрепата за ИТН падна до 9,52%. През 2022 г. партията вече беше извън парламента. През 2023 г. се върна на ръба – с 4,11% и едва 11 депутати. След това последваха леки колебания, но без реално възстановяване.

 

Днешният резултат не е просто спад. Той е политическо изпаряване.

 

„По-добре да стърчиш“ – но от къде?


В посланието си Трифонов казва, че е по-добре да си „част от тези, които стърчат“. Само че въпросът вече е: от къде точно стърчи тази политическа сила – от системата или извън нея?

 

Защото когато подкрепата пада под 1%, „стърченето“ започва да прилича повече на изпадане.

 

И ако през 2021 г. Трифонов броеше мандати, днес брои приятели. Разликата е не просто в числата. Тя е в доверието, което изчезна – и в отговорността, която така и не беше поета.

