Четвъртък, 23 Април 2026, 10:14
Поредна руска атака уби двама и рани осем души в Днипро

Редактор: Ивайло Александров
Двама души загинаха и осем бяха ранени през нощта при руска атака срещу украинския град Днипро. Това съобщи в Telegram началникът на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа, цитиран от Укринформ.
 

„Двама души загинаха, осем са ранени, сред които две деца. Броят на пострадалите в резултат на нощната атака на руснаците срещу Днипро нарасна. Един човек все още е в неизвестност“, се казва в съобщението.

 

Той уточни, че са били засегнати жилищна сграда, магазин и автомобил.

 

Промишленият град Днипро се намира на повече от 100 километра от фронтовата линия, която минава през източната и южната част на Украйна. При руски удар там на 14 април вече загинаха четирима души.

 

Преговорите между Киев и Москва с посредничеството на САЩ са в застой от началото на войната в Близкия изток, която отклони вниманието на Вашингтон.

