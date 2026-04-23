Поредна руска атака уби двама и рани осем души в Днипро

„Двама души загинаха, осем са ранени, сред които две деца. Броят на пострадалите в резултат на нощната атака на руснаците срещу Днипро нарасна. Един човек все още е в неизвестност“, се казва в съобщението.

Той уточни, че са били засегнати жилищна сграда, магазин и автомобил.

Промишленият град Днипро се намира на повече от 100 километра от фронтовата линия, която минава през източната и южната част на Украйна. При руски удар там на 14 април вече загинаха четирима души.

Преговорите между Киев и Москва с посредничеството на САЩ са в застой от началото на войната в Близкия изток, която отклони вниманието на Вашингтон.