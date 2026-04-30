Румен Радев: Има голяма вероятност аз да съм новият премиер

Първият въпрос, който беше зададен на Румен Радев беше дали ще бъде премиер или депутат. Радев отговори, че това ще покаже решението на народното събрание и на парламентарната група на ПБ. Той заяви, че има голяма вероятност да бъде новият министър-председател на България и че не би избягал от отговорност.

„Когато президентът Йотова обяви консултациите, ще се явим веднага. Надявам се правителството да бъде готово като структура и състав преди 15 май“, коментира Радев състава на новия кабинет.

Като основен приоритет Радев постави стабилизиране на финансовото състояние на страната. Той нарече състоянието на финансите „катастрофално“.

ПВУ и изборът на нов ВСС също са приоритетни задачи за парламентарната група на ПБ.

Румен Радев отрече слуховете за сливането на министерствата на културата и туризма.

Той заяви, че „Прогресивна България“ ще се насочи към борбата с олигархията в страната. „Имаме мерки за недопускане на повторно завладяване на държавата от олигархичния модел.“

Запитан за въпроса с охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, Радев отговори, че казусът не е неглижиран, но преди това трябва да има ясен анализ на фактите.