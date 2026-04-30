Реклама / Ads
Четвъртък, 30 Април 2026, 15:14
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
НОВИНИ

Румен Радев: Има голяма вероятност аз да съм новият премиер

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Лидерът на „Прогресивна България“ и бивш президент Румен Радев отговори на журналистически въпроси преди влизането си в сградата на Парламента. Той съобщи за приоритетите на парламентарната група и дали ще бъде министър председател.
 

Първият въпрос, който беше зададен на Румен Радев беше дали ще бъде премиер или депутат. Радев отговори, че това ще покаже решението на народното събрание и на парламентарната група на ПБ. Той заяви, че има голяма вероятност да бъде новият министър-председател на България и че не би избягал от отговорност.

 

„Когато президентът Йотова обяви консултациите, ще се явим веднага. Надявам се правителството да бъде готово като структура и състав преди 15 май“, коментира Радев състава на новия кабинет.

 

Като основен приоритет Радев постави стабилизиране на финансовото състояние на страната. Той нарече състоянието на финансите „катастрофално“. 

 

ПВУ и изборът на нов ВСС също са приоритетни задачи за парламентарната група на ПБ.

 

Румен Радев отрече слуховете за сливането на министерствата на културата и туризма.

 

Той заяви, че „Прогресивна България“ ще се насочи към борбата с олигархията в страната. „Имаме мерки за недопускане на повторно завладяване на държавата от олигархичния модел.“

 

Запитан за въпроса с охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, Радев отговори, че казусът не е неглижиран, но преди това трябва да има ясен анализ на фактите.

f Сподели t Tweet Автор: Ивайло Александров Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 