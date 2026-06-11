По думите на председателя на СОС Цветомир Петров темата е била блокирана близо две години, но вече е постигнато съгласие за започване на конкурсите, тъй като мандатите на голяма част от настоящите ръководства изтичат.
Очаква се конкурсните процедури да започнат в края на юни. През юли ще се извършва подбор на кандидатите, а през август одобрените ще представят своите бизнес програми за развитие на дружествата и общинските болници. Изслушванията са планирани за септември и октомври, след което СОС ще избере новите управленски екипи.
Според председателя на финансовата комисия Димитър Вучев основният спор е бил около състава на конкурсните комисии. В крайна сметка е постигнато съгласие във всяка комисия да участват представители на всички политически групи в общинския съвет.
Конкурсите ще обхванат общо 53 дружества със 100% общинско участие, сред които са Центърът за градска мобилност, „Метрополитен“, „Столичен автотранспорт“, „Столичен електротранспорт“, „Топлофикация София“, „Софийски имоти“, „Егида София“, общинските пазари, както и десетки диагностично-консултативни центрове, медицински центрове и болници.
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Коментари 1
Още преди две години им се каза, че всичките тия кадри /до един хора на Толупа и Дебелян/ не стават за нищо. Ама зор беше, напук на кмета, всичките заварени некадърници да дозакопаят поверените им дружества. Поне се видя, кои са неможачите...
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