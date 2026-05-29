Според вносителите той участва в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, но през 1939 г. се свързва със съветското разузнаване и работи под псевдонима „Азорский“. През 1942 г. е арестуван и обвинен в шпионаж в полза на СССР, след което е осъден на смърт и екзекутиран. По-късно, през 1945 г., присъдата му е отменена от военен съд, а през 1972 г. той е посмъртно обявен за „Герой на Съветския съюз“. След 9 септември 1944 г. делото му е изпратено в Съветския съюз и върнато в България в края на 60-те години.

Вносителите подчертават, че оценката за личността на генерал Заимов остава спорна и разделяща обществото, поради което според тях е по-целесъобразно паркът да носи по-широко възприемано и безспорно име. Така се връща историческото наименование „Оборище“, което според тях е по-прието и положително натоварено в общественото съзнание.