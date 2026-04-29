Реклама / Ads
Сряда, 29 Април 2026, 23:26
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
2| 2208 | НОВИНИ

Стрелба след гонка в Хасково, ранен шофьор и задържан извършител

Източник: Haskovo.Live Редактор: Frognews
Ескалирал конфликт между двама шофьори прерасна в стрелба на изхода на Хасково в посока Димитровград. При инцидента е ранен 21-годишен мъж, който е прострелян в крака.
 

По първоначална информация младият шофьор засича друг автомобил на пътя. След това слиза от колата си, за да потърси обяснение, но ситуацията бързо излиза извън контрол. Другият водач – 42-годишен мъж – вади пистолет и открива огън.

 

Инцидентът се разиграва в момент, в който наблизо преминава полицейски патрул. Първоначално униформените предполагат, че става дума за катастрофа, но стават свидетели на стрелбата и реагират незабавно.

 

Стрелецът е задържан на място, а оръжието – законно притежаван пистолет – е иззето. Образувано е досъдебно производство.


Пострадалият е откаран в болница и по-късно е опериран по спешност. По данни на лекарите състоянието му е стабилно.


Според близки на ранения причината за ескалацията е спор около автомобил, който е бил обявен за издирване в Германия. По техни думи колата е била задържана месеци наред, а впоследствие възникнал конфликт за връщането на платената сума.

 

Твърди се още, че напрежението между страните не е от вчера и са отправяни заплахи и преди инцидента.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 