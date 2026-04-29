Стрелба след гонка в Хасково, ранен шофьор и задържан извършител

По първоначална информация младият шофьор засича друг автомобил на пътя. След това слиза от колата си, за да потърси обяснение, но ситуацията бързо излиза извън контрол. Другият водач – 42-годишен мъж – вади пистолет и открива огън.

Инцидентът се разиграва в момент, в който наблизо преминава полицейски патрул. Първоначално униформените предполагат, че става дума за катастрофа, но стават свидетели на стрелбата и реагират незабавно.

Стрелецът е задържан на място, а оръжието – законно притежаван пистолет – е иззето. Образувано е досъдебно производство.



Пострадалият е откаран в болница и по-късно е опериран по спешност. По данни на лекарите състоянието му е стабилно.



Според близки на ранения причината за ескалацията е спор около автомобил, който е бил обявен за издирване в Германия. По техни думи колата е била задържана месеци наред, а впоследствие възникнал конфликт за връщането на платената сума.

Твърди се още, че напрежението между страните не е от вчера и са отправяни заплахи и преди инцидента.