Транспортният сектор настоява за незабавни срещи с председателя на Народното събрание и министър-председателя на Република България. Основната цел е намирането на изход от кризата, която застрашава оцеляването на над 15 000 компании и спирането на над 20% от транспортните средства в страната.

Председателят на Управителния съвет на Съюза на международните превозвачи Ангел Траков заяви, че целият сектор е поставен на ръба на оцеляването. „Всички страдаме, но най-тежко е положението при малките и средните превозвачи. По-изгодно е в момента да се спре работа, отколкото да се работи на загуба. Без транспорт не може да функционира нито един сектор от икономиката.“

Допълнително напрежение създава и рязкото поскъпване на застраховката „Гражданска отговорност“. „В последните седмици цената се увеличи три пъти без ясна икономическа логика. Минималната стойност започва от около 2800 евро и достига до 7000 евро за камион. Липсва прозрачност в начина на формиране на премиите, което буди сериозни съмнения за картелни практики“, посочи Траков.

Основните искания на протестиращите са следните:

Реално функциониране на държавните регулатори: КФН и КЗК да преустановят пасивността си и да започнат да изпълняват своите законови функции. Секторът е обект на драстично и икономически необосновано увеличение на застраховка „Гражданска отговорност“, което буди сериозни съмнения за картелни практики;

Спешни мерки срещу високите цени на горивата: Адекватна държавна подкрепа, която да минимизира инфлационния шок от енергийната криза. Докато в други държави от ЕС вече се прилагат работещи механизми в помощ на бизнеса, у нас секторът получи единствено празни обещания;

Прозрачност и контрол: Незабавна проверка на застрахователния пазар и прекратяване на непазарни практики, които водят до изтичане на български капитали към чужди юрисдикции и риск от масови фалити;

Протестът е подкрепен от КРИБ, както и от над 78 мото клуба в страната, които също са засегнати от липсата на държавен контрол и чиновническото високомерие.

„Ние не сме против държавата, а против безконтролността и безотговорността на институциите, които трябва да защитават обществения интерес“, казват представители на транспортния бранш.

Председателят на съюза Йордан Арабаджиев съобщи, че отлагането на протеста за другата седмица е знак на уважение към институциите в деня на формиране на новото правителство, но подчерта, че търпението на бранша е на изчерпване. „Очакваме в най-кратък срок да започнем разговори както с новия кабинет, така и с ресорните институции. Ще сезираме премиера и ще настояваме за конкретни мерки. Към момента реалната помощ за сектора е нулева.“