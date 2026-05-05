Реклама / Ads
Сряда, 06 Май 2026, 08:20
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
3| 2211 | НОВИНИ

КФН започва проверки заради поскъпването на „Гражданска отговорност”

КФН започва проверки заради поскъпването на „Гражданска отговорност”
Редактор: Красен Бучков
Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. Поводът за самосезирането на регулатора са сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании.
 

Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, където има такова. Съобщават от институцията.

 

Проверката идва на фона на засилено обществено внимание към цените на „Гражданска отговорност“, която е задължителна за всички собственици на моторни превозни средства в България. През последните години стойността на полицата варира значително в зависимост от профила на водача, мощността на автомобила и региона, в който той се използва. Въпреки това, рязко или необяснимо увеличение на цените често предизвиква недоволство сред потребителите.

 

Експерти в сектора отбелязват, че цената на застраховката се влияе от редица фактори – броя и тежестта на пътнотранспортните произшествия, размера на изплащаните обезщетения, както и разходите на застрахователите. Съществено значение имат и европейските регулации, които изискват поддържане на определени нива на резерви и платежоспособност от страна на дружествата.

 

От КФН подчертават, че целта на проверката е да се гарантира прозрачност на пазара и защита на потребителите. При установяване на нарушения или необосновани практики, регулаторът има правомощия да наложи санкции и да изиска корекции в ценовата политика на съответните компании.

 

Очаква се резултатите от проверката да дадат по-ясна картина за състоянието на пазара на задължителните автомобилни застраховки у нас и да внесат повече яснота за потребителите относно начина, по който се определят цените.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Подкрепата за правителството на Мерц се срина до 11% 0| 2213 | Подкрепата за правителството на Мерц се срина до 11% Автомобилна вълна от изток: Китайските производители в търсене на своя „момент Ярис“ 0| 2250 | Автомобилна вълна от изток: Китайските производители в търсене на своя „момент Ярис“ Mythos изплаши САЩ: Вашингтон започва да проверява новите AI модели 0| 2306 | Mythos изплаши САЩ: Вашингтон започва да проверява новите AI модели Възобновиха делото срещу варненския кмет Благомир Коцев 4| 2300 | Възобновиха делото срещу варненския кмет Благомир Коцев

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото 2| 7708 | Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото
Липсват 569 млн. лева, осигурени за свлачища, твърди министър Найденов 3| 4607 | Липсват 569 млн. лева, осигурени за свлачища, твърди министър Найденов
FT: Страх тресе Кремъл, Путин живее при все по-засилени мерки за сигурност и изолация 17| 3334 | FT: Страх тресе Кремъл, Путин живее при все по-засилени мерки за сигурност и изолация
С разрушители и самолети: САЩ започват да извеждат блокираните в Ормуз кораби 5| 2923 | С разрушители и самолети: САЩ започват да извеждат блокираните в Ормуз кораби
И Фицо се отказа от парада за 9 май в Москва 10| 2916 | И Фицо се отказа от парада за 9 май в Москва
Нужна ни е още една ескадрила изтребители, заснехме клип като "Топ Гън", разкри ген. Русев 9| 2896 | Нужна ни е още една ескадрила изтребители, заснехме клип като "Топ Гън", разкри ген. Русев
Украинските дронове могат да атакуват една четвърт от територията на Русия и 70% от населението ѝ 4| 2793 | Украинските дронове могат да атакуват една четвърт от територията на Русия и 70% от населението ѝ
Напрежението в Близкия изток отново ескалира 4| 2750 | Напрежението в Близкия изток отново ескалира
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 