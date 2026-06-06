За нарушаване на забраната са предвидени административни наказания и дори наказателно преследване.

Все повече бензиностнации затварят.

В Севастопол първи ограничиха продажбата на бензин до 20 литра за автомобил и въведе купони за дизелово гориво. Постепенно бензини A-92 и A-95 започнаха да изчезват.

В Крим също е въведен режимът „20 литра“. Със специално разрешение се отпуска гориво на хора, които са от други райони на Русия и искат да напуснат трайно полуострова.

От днес се въвеждат лимити за продажба на гориво в окупираните територии от Русия на украинските - Запорожката и Донецка област.

Кризата обхваща също регионите Твер и Новгород.

През пролетта въоръжените сили на Украйна засилиха ударите по руската петролна инфраструктура. Само през май дронове удариха 16 важни рафинерии. Унищожени са също над 30 съоръжения за гориво, включително тръбопроводи, пристанища и танкери, съобщава Bloomberg. Това е рекорд от началото на войната.

В резултат на тези атаки обемът на рафиниране на петрол в Русия се е сринал до минимума от 2009 г. По данни на Ройтерс до втората половина на май намаляването на производство на горива е спаднало с една четвърт.

В същото време петролните компании са намалили доставките на гориво за фондовата борса, откъдето се снабдвят бензиностанциите. През май обемът на доставките на A-95 е намалял до 5 хиляди тона на ден - с една трета в сравнение с миналата година. В резултат на това в търговията на едро от началото на годината цените на бензина са се увеличили с 26%, а за бензиностанциите - с 4,3% при инфлация от 3,2%.

Кремъл спешно забрани износа на бензин от март, а през юни подобно решение беше разширено и до авиационен керосин. Засега обаче това не дава резултат. Кризата с бързи темпове обхваща цялата страна.

Дефицитът отвори черен пазар за гориво. Там цените в момента са 3-4 пъти по-високи, но експерти предвиждат още по-голям ръст през лятото.

Все по-често избухва недоволство сред руснаците не само заради изчезналите горива, но и заради изчезнали стоки от първа необходимост и поскъпването на много продукти. Властите не смеят да използват репресивни мерки от страх да не предизвикат бунтове и масови протести.