„Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Свършихме много работа с екипа, който ръководех. Фокусирахме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в Здравната каса. Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането й. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани. Пожелавам успех на наследника си!", пише доц. д-р Стефановски.
Управителят на НЗОК подава оставка
„Без да увъртам. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение", заявява доц. д-р Петко Стефановски в съобщение до медиите.
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Коментари 1
Много оставки много нещо и все в области където се делят много пари . Дали е случайно ? мисля че вече имаме сделка 50:30: 20
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